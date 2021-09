Legendarul Pele, internat în spital. "Nu voi juca sâmbătă"

Pelé a fost internat marţi seara într-un spital din Sao Paolo, Brazilia, conform The Guardian. „Să ştiţi că nu joc duminica viitoare!”, a scris fostul fotbalist pe Twitter.

„Dragilor, nu am leşinat şi stau foarte bine cu sănătatea. Sunt la spital pentru testele de rutină, pe care nu reuşisem să le fac înainte, din cauza pandemiei. Să ştiţi că nu joc duminica viitoare!”, a scris fostul fotbalist, în vârstă de 80 de ani, pe Twitter.

Legenda vie a jucat 92 de meciuri internaţionale cu naţionala Braziliei şi a câştigat trei titluri la Cupa Mondială. Pelé a avut deja câteva operaţii la şold, printre alte probleme de sănătate ce vizau coloana şi genunchii.



Anul trecut, fiul său, Edinho spunea, într-un interviu, că tatăl său ar fi deprimat din cauză că nu se poate deplasa singur în afara casei, scrie Mediafax.

