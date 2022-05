Kim Jong-un și-a înmormântat mentorul. Liderul Coreei de Nord i-a cărat sicriul - Video

Kim Jong-un a participat la înmormântarea unui înalt oficial nord-coreean, a informat luni presa de stat, cărându-i sicriul, scrie The Guardian.



Agenția oficială de știri centrală coreeană a declarat că Kim a participat duminică la înmormântarea lui Hyon Chol-hae, un mareșal al Armatei Populare Coreene care ar fi jucat un rol cheie în pregătirea lui ca următorul lider al țării, înainte ca tatăl lui Kim, Kim Jong-il, să moară în 2011.

Fotografiile presei de stat l-au arătat pe Kim Jong-un cu fața goală, cărând sicriul lui Hyon împreună cu alți bărbați care purtau măști de protecție, înainte ca acesta să arunce pământul în mormântul din cimitirul național.În imagini se pot observa mulți soldați îmbrăcați în uniforme verzi salutând, în timp ce alți oficiali îmbrăcați în costume închise stăteau drepți. KCNA a spus că „mulți” soldați și cetățeni au venit mai devreme pe străzi pentru a-și exprima condoleanțe când sicriul lui Hyon a fost dus la cimitir.

Agenția de presă l-a citat pe Kim spunând: „Numele lui Hyon Chol-hae va fi mereu amintit alături de numele măreț al lui Kim Jong-il”, a spus Kim Jong-un.

El a plâns atunci când a vizitat un loc de doliu înființat pentru Hyon săptămâna trecută.

