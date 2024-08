Kamala Harris îl depășește pe Donald Trump în sondajele din statele-cheie

Potrivit sondajelor realizate de The New York Times şi Siena College, Harris ar avea 50% din intenţiile de vot şi Trump 46% în Michigan, Pennsylvania şi Wisconsin, trei state importante din Midwest.



Ca urmare a unui sistem electoral particular, alegerile prezidenţiale din SUA se joacă în general în câteva state cheie (swing states), care pot înclina votul către dreapta sau către stânga.



Însă, dinamica favorabilă taberei democrate după retragerea lui Joe Biden din cursa electorală în favoarea Kamalei Harris nu îi împiedică pe alegători, potrivit sondajelor, să îl prefere pe Donald Trump atunci când este vorba despre marile teme ale campaniei electorale, cum sunt economia şi imigraţia.



Anunţul de marţi privind desemnarea guvernatorului statului Minnesota, Tim Walz, drept candidat la funcţia de vicepreşedinte pare să fi galvanizat tabăra democrată.



Intrarea în cursa electorală a Kamalei Harris (59 de ani) a tulburat oarecum campania republicanilor, care până atunci fusese marcată de atacurile la adresa democraţilor legate de vârsta şi capacitatea fizică şi mintală ale lui Joe Biden (81 de ani).

Kamala Harris

Kamala Harris, născută pe 20 octombrie 1964 în Oakland, California, este o politicienă americană care a devenit vicepreședinte al Statelor Unite în administrația președintelui Joe Biden. Anterior, Harris a fost senator de California și procuror general al statului California. Este prima femeie de culoare și prima persoană de origine sud-asiatică care a ocupat funcția de vicepreședinte al SUA.

Procuror general al Californiei (2011-2017): Kamala Harris a fost aleasă procuror general al Californiei în 2010, fiind prima femeie de culoare care a ocupat acest post. În această funcție, a fost cunoscută pentru abordările sale riguroase în combaterea criminalității, precum și pentru reformele în sistemul de justiție penală.

Senator al Californiei (2017-2021): În 2016, Harris a câștigat alegerile pentru Senatul SUA, devenind una dintre cei doi senatori ai Californiei. În Senat, a fost activă în domenii precum reformele în justiție penală, drepturile civile și sănătatea publică.

Vicepreședinte al SUA (2021-prezent): În 2020, Kamala Harris a fost aleasă vicepreședinte al Statelor Unite, devenind prima femeie de culoare și prima persoană cu rădăcini sud-asiatice care a ajuns în această funcție. În rolul său de vicepreședinte, a fost implicată în politici legate de egalitatea de gen, schimbările climatice și reforma imigrației.

Kamala Harris a obținut diploma de drept de la Universitatea din California, Hastings College of the Law și a început să lucreze ca avocat în San Francisco. Cariera ei a fost marcată de angajamente în lupta împotriva corupției și a injustiției sociale.

Harris este apreciată pentru activitatea sa în promovarea drepturilor și justiției sociale. De asemenea, a fost subiectul multor discuții și analize, fiind un simbol al diversității și progresului în politica americană.

În ciuda succeselor sale, Kamala Harris a întâmpinat și critici, inclusiv privind modul în care a gestionat anumite aspecte ale politicii și ale campaniei. Totuși, ea rămâne o figură influentă în politica americană și o lideră importantă în administrația Biden.

