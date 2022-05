Kadyrov, mercenarul lui Putin, amenință că va ataca Polonia. "În 6 secunde vă vom arăta de ce suntem capabili" - Video

Ramzan Kadyrov, liderul cecen și aliat al președintelui rus Vladimir Putin, a spus că este gata să atace Polonia și că țara europeană ar fi „mai bine să-și ia armele înapoi” din Ucraina, scrie Newsweek.

Într-un videoclip distribuit miercuri pe Twitter de jurnalistul BBC Francis Scarr, Kadyrov spune că „problema Ucrainei este închisă” și că este „interesat de Polonia”.



„După Ucraina, dacă ni se dă comanda, în șase secunde vă vom arăta de ce suntem capabili”, a spus Kadyrov.

Poland, Ramzan Kadyrov has set his eyes on you



