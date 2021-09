Justin Trudeau, premierul Canadei, atacat cu pietre la un miting electoral / VIDEO

Justin Trudeau a fost lovit cu pietre în timp ce făcea o baie de mulțime în urma unui eveniment electoral de la Londra, Ontario. Trudeau s-a întors puțin înainte de a intra în autobuz și a fost rănit de o piatră. Unii membri ai presei de știri ar fi fost, de asemenea, loviți.

În imagini se poate vedea cum mai multe pietre sunt aruncate către premierul canadian.

Justin Trudeau is so hated by Canadians that people are risking jail time to throw rocks at him.



