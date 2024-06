Justin Timberlake a fost arestat

Starul pop va fi trimis în judecată în Sag Harbor, New York, potrivit unui oficial al tribunalului.

Justin Timberlake se confruntă cu acuzația de conducere în stare de ebrietate și urmează să fie trimis în judecată marți, a confirmat pentru The Guardian un oficial al tribunalului.

Procesul de judecată al vedetei pop urma să aibă loc la tribunalul din Sag Harbor, după ce a fost arestat luni seară, a informat New York's Newsday.

Anul trecut, Timberlake a vorbit despre implicarea în ceea ce a descris ca fiind consumul excesiv de alcool într-un moment al carierei sale. El a vorbit despre cum și-a schimbat viața și a cerut ajutor pentru dependența cu care se confruntă.

Timberlake este în turneu și are concerte programate la United Center din Chicago pe 21 și 22 iunie. El are și spectacole programate la Madison Square Garden din New York, pe 25 și 26 iunie.

