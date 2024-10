Președintele populist de dreapta al Argentinei, Javier Milei, a fost acuzat că a plagiat o parte din discursul său recent susținut la Adunarea Generală a Națiunilor Unite din drama politică The West Wing.

„Pare ficțiune, dar nu este”, a raportat vineri ziarul de stânga Página 12 din Buenos Aires, afirmând că Milei a „plagiat, cuvânt cu cuvânt, un monolog” al președintelui fictiv al serialului, Josiah „Jed” Bartlet.

Suspicile privind discursul lui Milei au apărut în această săptămână, când columnistul politic Carlos Pagni a evidențiat asemănările „extraordinare” dintre o parte din discursul președintelui și cuvintele rostite de Bartlet, interpretat de Martin Sheen, cu 21 de ani în urmă. „Nu a observat nimeni altcineva?” a scris Pagni în ziarul La Nación, înainte de a transcrie cuvintele ambilor bărbați.

Discursul lui Javier Milei

În cadrul unui discurs adresat liderilor mondiali pe 24 septembrie, liderul libertarian al Argentinei, cu părul zbârlit, a declarat: „Noi credem în apărarea vieților tuturor. Credem în apărarea proprietății tuturor. Credem în libertatea de exprimare pentru toată lumea. Credem în libertatea de a cultiva credința pentru toată lumea. Credem în libertatea de comerț pentru toată lumea... Și pentru că în aceste vremuri, ceea ce se întâmplă într-o țară are rapid un impact asupra altora, credem că toate persoanele ar trebui să trăiască libere de tiranie și opresiune, fie că este vorba de opresiune politică, sclavie economică sau fanatism religios. Această idee fundamentală nu trebuie să fie doar cuvinte – trebuie să fie susținută prin fapte: diplomatic, economic și material.”

Discursul lui Josiah Bartlet, președintele american fictiv din serialul The West Wing

În timpul episodului 15 din sezonul patru al dramei plasate la Washington, The West Wing, președintele Josiah Bartlet le spune angajaților săi: „Noi susținem libertatea de exprimare pretutindeni. Susținem libertatea de a cultiva credința pretutindeni. Susținem libertatea de a învăța... pentru toată lumea. Și pentru că, în vremea noastră, poți construi o bombă în țara ta și să o aduci în țara mea, ceea ce se întâmplă în țara ta este foarte mult treaba mea. Așadar, suntem pentru libertatea de a fi ferit de tiranie, pretutindeni, fie că se prezintă sub forma opresiunii politice... sau a sclaviei economice... sau a fanatismului religios... Această idee fundamentală nu poate fi întâmpinată doar cu sprijinul nostru. Trebuie să fie întâmpinată cu puterea noastră: diplomatic, economic și material.”

Asemănarea dintre cele două discursuri a ridicat sprâncenele argentinienilor

Asemănarea dintre cele două discursuri a ridicat sprâncenele argentinienilor. Aceasta a fost atribuită de o publicație obsesiei pentru The West Wing a strategul principal al lui Milei , Santiago Caputo. „Fanatic al scenaristului [și creatorului serialului] Aaron Sorkin, Caputo a vizionat întregul The West Wing de șapte până la nouă ori”, a raportat La Nación anul acesta.

Mulți observatori au subliniat ironia faptului că Milei – un politician de dreapta volatil, cu legături cu Donald Trump, Elon Musk, Jair Bolsonaro și Viktor Orbán – a copiat textul de la un președinte democratic fictiv cunoscut pentru administrarea sa echilibrată și politica sa progresistă.

Politicieni din toate colțurile spectrului politic par să fi căutat inspirație în acest serial

Însă politicieni din toate colțurile spectrului politic par să fi căutat inspirație în acest serial premiat cu Emmy. Fosta prim-ministră britanică Theresa May s-a confruntat cu acuzații similare în timpul conferinței Partidului Conservator din 2017, deși Downing Street a declarat că „nu este vorba de plagiat” și a negat că *The West Wing* ar fi printre emisiunile preferate ale lui May din Statele Unite.

În 2020, un reporter din Australia, pasionat de The West Wing, a observat că un discurs susținut de politicianul laburist Will Fowles avea o clară asemănare cu cel al lui Bartlet. „Au fost câteva fraze care mi s-au părut foarte familiare … [iar] când le-am comparat, mi-am dat seama că ceea ce credeam că am auzit este exact ceea ce am auzit”, și-a amintit mai târziu jurnalistul James Talia. Acesta a declarat pentru Newsweek că Fowles a recunoscut că este „un mare fan al West Wing” și că a făcut „un omagiu inconștient” lui Sorkin, pe care îl considera „unul dintre cei mai mari redactori de discursuri politice pe care i-am văzut vreodată”.

Alți președinți fictivi ce au fost "copiați"

Josiah „Jed” Bartlet nu este singurul președinte american fictiv ale cărui cuvinte au fost plagiate. La apogeul pandemiei de coronavirus, politicianul argentinian Alejandro Torres a fost filmat încercând să ridice moralul alegătorilor cu cuvintele lui Thomas J. Whitmore, președintele fictiv interpretat de Bill Pullman în filmul din 1996 Independence Day, despre invazia extratereștrilor.

În 2017, politicianul mexican Miguel Ángel Covarrubias a fost acuzat că a împrumutat replici de la Frank Underwood, președintele machiavelic interpretat de Kevin Spacey în serialul Netflix House of Cards. Covarrubias a negat acuzația de plagiat și a afirmat că a fost o tactică deliberată de a provoca interes.

Cu cinci ani mai devreme, președintele Andrew Shepherd, interpretat de Michael Douglas în comedia romantică din 1995 The American President, a fost imitat de un politician din viața reală. „D’oh, îmi pare rău!”, a scris pe X Anthony Albanese din Australia, pe atunci ministru în cabinet, cu rușine, după ce a fost acuzat că a folosit replicile lui Shepherd, conform The Guardian.

