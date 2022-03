Israel - România. Edi Iordănescu, prima reacție după ce tricolorii au fost egalați pe final: Mă așteptăm să se întâmple asta

Selecţionerul Edward Iordănescu nu reuşeşte să obţină nicio victorie în primele sale două meciuri în funcţie, pierzând acasă cu Grecia (0-1) şi remizând cu Israelul (2-2).

”Să analizăm contextul, unul extrem de greu. Știți prin ce am trecut și cât de greu ne-a fost. Au fost momente bune, am arătat un fotbal bun, am arătat că putem să ne organizăm foarte bine. Dacă eram mai atenți, puteam pleca cu un rezultat bun. Am avut doi adversari competitivi.

Israelul a marcat cinci goluri Austriei. Am făcut o primă repriză foarte bună, cu momente de reacție foarte bune. Prima repriză a fost totală.

Repriza a doua am pierdut energie, așa am pierdut inițiativa și teren. Prin ce am trecut în aceste zile, mă așteptăm să se întâmple asta. Trebuie să analizăm ce a fost bine și ce a fost mai puțin bun”, a spus Edi Iordănescu, la ProX.

România, egalată pe final

Alexandru Cicâldău (10) şi Dennis Man (23) au înscris golurile României, într-o primă repriză excelentă. Gazdele au dominat jocul în partea secundă şi au sancţionat nesincronizările din apărarea României, punctând de două ori prin Munas Dabbur (56, 85).

România a început foarte ofensiv meciul şi a ratat prima ocazie în min. 3, când şutul lui Mihăilă la colţul lung a ocolit vinclul. Tricolorii au deschis scorul în min. 10, prin Cicâldău, găsit foarte bine în careu de Man. Gazdele au avut posesia şi prima lor oportunitate a venit în min. 18, când Burcă a deviat salvator şutul lui Dabbur.

Echipa antrenată de Edi Iordănescu şi-a dublat avantajul în min. 23, prin Man, lansat foarte bine de căpitanul Chiricheş, care a reuşit o intercepţie la mijlocul terenului şi a plecat pe contraatac. Niţă a avut o intervenţie notabilă în min. 42, respingând centrarea lui Dabbur din faţa lui David.

Manea a fost aproape de al treilea gol al României, dar Marciano a respins reluarea fundaşului campioanei CFR Cluj, la centrarea lui Mihăilă (48). Presiunea a fost tot mai mare la poarta lui Niţă, după schimbările făcute în echipa Israelului, portarul Spartei Praga având un reflex remarcabil la şutul lui Solomon (49).

Mihăilă a mai ratat o ocazie bună (51), şutând peste poartă de la 11 metri, iar câteva minute mai târziu gazdele au redus din diferenţă: Dabbur (56) a profitat de o neatenţie a apărării noastre şi a marcat simplu cu capul din 5 metri, după un corner.

Niţă a avut două intervenţii bune, la şutul lui Solomon (60) şi şutul-centrare trimis de Abu Abaid (64). România a avut o tresărire de orgoliu la mijlocul reprizei secunde şi a ratat două situaţii bune, prin Mihăilă (71) şi Bancu (78), dar a cedat din nou şi Dabbur a restabilit egalitatea cu un şut din întoarcere: Peretz a surprins apărarea noastră cu o pasă printre, Haziza a centrat, iar Hoffenheim a punctat.

În urmă cu patru ani, tot la Netanya, România învingea cu 2-1, în alt meci amical, prin golurile marcate de Nicolae Stanciu şi George Ţucudean. Pentru România va urma debutul în Liga Naţiunilor, cu patru meciuri în iunie, în deplasare cu Muntenegru (4 iunie) şi Bosnia-Herţegovina (7 iunie) şi acasă cu Finlanda (11 iunie) şi Muntenegru (14 iunie). Israel - România 2-2 (0-2) Au marcat: Munas Dabbur (56, 85), respectiv Alexandru Cicâldău (10), Dennis Man (23). Netanya, Netanya Stadium meci amical, notează Agerpres.

