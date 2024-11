IRI Travel lansează ofertele Black Friday pentru litoralul și stațiunile montane din Bulgaria

IRI Travel, unul dintre cei mai cunoscuți touroperatori din România, a lansat o nouă campanie de Black Friday cu oferte speciale și reduceri de până la 35% pentru litoralul bulgăresc, dar și pentru hoteluri din stațiuni montane din Bulgaria. Campania are loc până pe 30 noiembrie, reducerile aplicându-se pentru rezervările efectuate în luna noiembrie, intervalul diferind în funcție de fiecare hotel.

Ofertele speciale includ doar hoteluri de 4 și 5 stele, din stațiuni precum Nisipurile de Aur, Sunny Beach, Kavarna, Obzor dar și Bansko.

Cererea pentru litoralul Bulgariei, sezonul estival 2025, înregistrează deja o creștere de 39% din punct de vedere al rezervărilor Early Booking, o campanie aflată în plină derulare de la începutul lunii septembrie.

”Avem o creștere substanțială față de anul precedent, de 60% pentru toate destinațiile noastre, raportat la cererea turiștilor pentru rezervările early booking, până la începutul lunii noiembrie. În plus, am lansat campania de Black Friday, deja clasică și în turismul românesc, prin care vă prezentăm o selecție restrânsă din ofertele noastre speciale, cu reduceri de până la 35%. Am pregătit aceste promoții exclusive pentru a vă oferi un avantaj competitiv și pentru a răspunde cererii crescute din această perioadă. Aceste reduceri sunt valabile pentru destinații și hoteluri de top”, declară Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

Iată câteva exemple de reduceri de Black Friday pentru destinația Bulgaria:

► Hotel ROYAL GRAND 4, Kavarna*

30% reducere pentru sejur 05.05-30.09.2025

Rezervări efectuate în perioada 18.11-30.11.2024

► Hotel ROYAL BAY 4, Kavarna*

30% reducere pentru sejur 05.05-30.09.2025

Rezervări efectuate în perioada 18.11-30.11.2024

► Hotel MELIA GRAND HERMITAGE 5, Nisipurile de Aur*

30% reducere pentru sejur în perioadele 20.05.-04.06./ 11.06.-19.07./21.08.-22.09

Rezervări efectuate în perioada 22.11-30.11.2024

► Hotel ASTORIA 4, Nisipurile de Aur*

30% reducere pentru sejur în perioadele 04.05.-10.07./ 31.08.-04.10.

Rezervări efectuate în perioada 12.11-30.11.2024

► Hotel MIRABELLE 4, Nisipurile de Aur*

30% reducere pentru sejur în perioada 16.05.-30.09.2025

Rezervări efectuate în perioada 12.11-30.11.2024

► Hotel Sunshine SPLENDIDO MARE 4, Nisipurile de Aur*

27% reducere pentru sejur vara 2025

Rezervări efectuate în perioada 12.11-30.11.2024

► Hotel Sunshine DOLCE VITA 4, Nisipurile de Aur*

27% reducere pentru sejur vara 2025

Rezervări efectuate în perioada 12.11-30.11.2024

► Hotel BSA HOLIDAY PARK 4, Nisipurile de Aur*

30% reducere pentru sejur vara 2025

Rezervări efectuate în perioada 06.11-30.11.2024

► Hotel BSA GRADINA 4, Nisipurile de Aur*

30% reducere pentru sejur vara 2025

Rezervări efectuate în perioada 06.11-30.11.2024

► Hotel HVD VIVA CLUB 4, Nisipurile de Aur*

35% reducere pentru sejur vara 2025

Rezervări efectuate în perioada 06.11-30.11.2024

► Hotel HVD CLUB BOR 4, Sunny Beach*

30% reducere pentru sejur vara 2025

Rezervări efectuate în perioada 06.11-30.11.2024

► Hotel DIAMANT RESIDENCE 4, Sunny Beach*

între 5-15% reducere pentru sejur în perioadele:

01.06.-03.07. - 15%

04.07.-15.09. - 10%

16.09.-25.09. - 5%

Rezervări efectuate în perioada 07.11-30.11.2024

► Hotel ALBA 4, Sunny Beach*

25% reducere pentru sejur vara 2025

Rezervări efectuate în perioada 05.11-30.11.2024

► Hotel REINA DEL MAR 5, Obzor*

35% reducere pentru sejur vara 2025

Rezervări efectuate în perioada 06.11-30.11.2024

► Hotel MIRAMAR 4, Obzor*

35% reducere pentru sejur vara 2025

Rezervări efectuate în perioada 06.11-30.11.2024

► ROYAL PARK HOTEL 4, ROYAL PARK APARTMENTS 3, BANSKO**

30% reducere pentru sejur în perioadele 02.01-17.01./26.01-09.03.

Rezervări efectuate în perioada 08.11-30.11.2024

► SAINT IVAN RILSKI HOTEL, SPA & APTS 4 - BANSKO*

15% reducere pentru sejur de minimum 2-3 nopți și

25% reducere pentru sejur de minimum 4 nopți în perioadele 29.11-23.12.2024

Rezervări efectuate în perioada 07.11-23.12.2024

Despre IRI TRAVEL

Sunt 18 ani de când IRI TRAVEL există în peisajul turismului românesc, bucurându-se de o evoluție constantă și de o poziție solidă pe piață. De-a lungul anilor, cu fiecare sezon, IRI TRAVEL și-a consolidat poziția pe piață, devenind cel mai important touroperator pentru unele dintre cele mai cerute destinații de vacanță ale românilor – România, Bulgaria, Grecia, Turcia, Austria, Italia.

Pentru IRI Travel, turiștii reprezintă mai mult decât un număr sau o cifră de afaceri. Ne asigurăm să le oferim fiecăruia în parte asistența de care are nevoie și selecția cea mai potrivită a vacanței. ”Toți turiștii noștri ne devin prieteni, indiferent de numărul lor”, este deviza IRI Travel. IRI Travel are o rețea de peste 1000 de agenții partenere pe teritoriul întregii țări. Cei 14 consultanți IRI Travel, împreună cu rețeaua de agenții partenere, le stau la dispoztie turiștilor 24h/7h, oferindu-le consultanță de specialitate și asistență când au nevoie. De altfel, mottoul IRI Travel este “Rămânem prieteni” și credem cu tărie în el!

