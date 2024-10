IRI Travel a prezentat la Ambasada Bulgariei primul zbor charter din București pentru stațiunea de ski Pamporovo

Prezentarea charterelor și a stațiunii Pamporovo a avut loc la Ambasada Bulgariei la București, în prezența a peste 150 de agenți de turism și a zeci de jurnaliști și în prezența unor oficiali din partea Bulgariei, inclusiv a Excelenței Sale domnul Radko Vlaikov, Ambasadorul Bulgariei la București.

Începând cu sâmbătă 28 decembrie 2024, prin cursa aeriană charter care include și Revelionul, până pe 1 martie 2025 (cu revenire pe 8 martie), IRI Travel pune la dispoziția clienților săi pachete turistice complete pentru Pamporovo, cu tarife începând de la 449 euro de persoană, cazare cu mic dejun. Pachetul include zbor charter direct din București (Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni) către Pamporovo, operat de compania aeriană AnimaWings, transfer la hotel și retur, cazare timp de 7 nopți în hoteluri confortabile și adaptate nevoilor turiștilor, masă conform ofertei, precum și asistență turistică în zonă. Plecările vor avea loc în fiecare zi de sâmbătă, asigurând o flexibilitate maximă pentru planificarea vacanțelor de iarnă. Sejururile vor avea o durată de șapte nopți și va fi asigurată permanent asistență turistică în limba română. Turiștii vor avea la îndemână lift pass, echipamente de ski și instructor calificați. Cei care rezervă special sejururi la Pamporovo cu cursele aeriene charter vor beneficia de tarife speciale. De exemplu, pentru Revelion, la un hotel de 4 stele, cu cină festivă, tariful este de 915 euro de persoană.

Ca exemple de tarife, un lift pass pentru patru zile costă 145 de euro per adult, un lift pass pentru aceeași perioadă cu echipament de ski sau de snowboard costă 165 de euro per adult, iar cu un instructor calificat, costă 304 euro per adult, cu tot cu echipament, pentru același interval de timp.

Decolarea are loc în fiecare sâmbătă, de pe Aeroportul Internațional Otopeni Henri Coandă, la ora 7 dimineața, aterizarea la Plovdiv fiind la ora 8 dimineața. Plecarea din Plovdiv spre România are loc săptămânal, la 14.25. Cursele sunt operate de avioane Airbus 220-300.

”Românii sunt pe primul loc în general, în rândul turiștilor străini care vizitează Bulgaria. De asemenea, din ce în ce mai mulți turiști străini vizitează România, dar mai este mult de lucru în acest sens. Noi ne dorim o colaborare reciprocă și, după cum știți, miniștrii turismului din România și Bulgaria au hotărât ca ambele țări să colaboreze mai mult pe partea de promovare turistică, inclusiv cu standuri comune la anumite târguri internaționale de turism, pentru promovarea pe terțe piețe.. Acum 25 de ani, foarte puțini români vizitau Bulgari. Acum, românii sunt pe locul 1 ca turiști în țara noastră.

Românii au descoperit intâi Albena și stațiunile din nordul litoralului nostru, iar acum sunt bucuros să văd automobile cu număr de România pe tot litoralul bulgăresc, de la nord la sud. Sper ca acest lucru să se întâmple și cu stațiunile noastre montane. Este drept, până în prezent, acestea nu au fost puternic promovate în România, precum litoralul nostru. Pamporovo este una dintre cele mai frumoase stațiuni montane din Bulgaria. Este o destinație excelentă pentru amatorii de ski, cu pârtii pentru toate categoriile, are prețuri rezonabile, o natură uimitoare, ospitalitatea tradițională a țării noastre și este foarte aproape de România. În fiecare an Pamporovo oferă ceva nou. Turiștii români sunt întotdeauna bineveniți în Bulgaria iar personalul nostru din turism este foarte mulțumit de prezența românilor, care sunt turiști foarte buni. Și avem satisfacția de a constata că și turiștii români sunt foarte mulțumiți de destinația Bulgaria. De asemenea, îmi doresc ca din ce în ce mai mulți turiști bulgari să vină în România și lucrăm și colaborăm, pe plan bilateral, în acest sens”, declară Excelența Sa domnul Radko Vlaikov, Ambasadorul Bulgariei la București.

„Lansăm o premieră pe piața românească: un zbor charter către o stațiune montană din Bulgaria. Datorită partenerilor noștri, ne apropiem de 2 milioane de turiști care au fost numai în Bulgaria până în prezent, prin agenția noastră, de peste 18 ani, de când suntem activi pe piața de turism. Suntem iubitori ai vacanțelor la ski și am oferit destinații de ski în toată Europa: Italia, Austria, Elveția, Franța, Serbia și, firește, Bulgaria. Un zbor charter către Pamporovo reprezintă un pas important pentru IRI Travel, oferind turiștilor noștri o opțiune convenabilă și accesibilă pentru a ajunge într-una dintre cele mai apreciate destinații de ski din Balcani.

Pamporovo este cunoscută pentru pârtiile sale bine întreținute, peisajele spectaculoase și facilitățile de înaltă calitate, făcând din aceasta destinația ideală pentru iubitorii de ski și snowboard. De asemenea, mulți turiști români aleg Pamporovo și pentru petrecerea Revelionului sau pur și simplu, pentru agrement. Sunt sigur că această stațiune va deveni destinația montană externă de top a românilor în sezonul de iarnă care vine”, declară Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

Până în prezent, majoritatea românilor ajungeau la Pamporovo cu automobilul, urmat de transportul cu autocarul. Din acest sezon de iarnă, turiștii români au la îndemână o cursă aeriană charter săptămânală.

Situată în Munții Rodopi, Pamporovo este cea mai de calitate stațiune de ski pentru începători, intermediari și familii. Deservită de aeroportul din Plovdiv, este de 30 de ani stațiune de top pentru piețele din Marea Britanie și Irlanda.

Stațiunea, cu 65 kilometri de pârtii de ski, a găzduit mai multe evenimente internaționale de ski, precum un campionat mondial și unul european. Capacitatea maximă a ski lifturilor pentru pârtiile din Pamporovo este de 30.000 – 40.000 de turiști pe oră. Stațiunea Pamporovo are o sincronizare foarte eficientă între numărul de locuri de cazare și numărul de turiști care vor să practice ski și sporturi de iarnă.

IRI Travel a înregistrat, pentru sezonul de iarnă, o creștere de 15% a rezervărilor pentru stațiunile montane din Bulgaria față de aceeași perioadă a anului precedent. Topul stațiunilor de ski din Bulgaria este condus, în acest sezon, de Pamporovo, urmată de Bansko și de Borovets.

Marea majoritate a vânzărilor IRI Travel este asigurată prin intermediul celor peste 1000 de agenții de turism partenere. Peste 70% din cifra de afaceri a IRI Travel este realizată pe destinația Bulgaria.

Pamporovo este o stațiune de ski situată în sudul Bulgariei, la poalele Munților Rodopi, renumită pentru pârtiile sale însorite și pentru condițiile excelente de schiat. Cu o altitudine de 1.650 de metri, stațiunea oferă zăpadă de calitate, iar infrastructura modernă asigură confortul și siguranța tuturor turiștilor, fie că sunt începători sau avansați.

