„Ştirea pe care ne-aţi dat-o data trecută, cu domnul Nicuşor Dan care demisionează la două zile a devenit virală. S-a şi confirmat din surse adiacente, totuşi e o întrebare adiacentă: cine îi rupe demisia lui Nicuşor Dan? Că îţi dai demisia şi pleci; dânsul se pare că o înmânează domnului Orban sau cui?”, a spus Bogdan Chirieac în cadrul emisiunii la care a fost invitată Ioana Constantin, membru PMP.

„Nu ştiu cine i-o rupe, dar ar putea s-o scrie la calculator şi să o trimită direct, poate aşa nu mai are cine să i-o rupă... Vedeţi, e foarte interesant la domnul Nicuşor Dan: demisionezi din funcţia de preşedinte de partid, vrei să demisionezi din funcţia de primar. Mai demisionează oamenii, mai pleci din diverse locuri, sigur că da, e normal. Dar la domnia sa e foarte interesant că nu face faţă să managerieze ceva de la un nivel foarte înalt. Asta ar trebui să ne pună o problemă dacă vreodată îl mai întâlnim pe vreun buletin de vot. Omul pur şi simplu nu face faţă unei situaţii în care trebuie să gestioneze pur şi simplu oameni, resurse şi are o anumită presiune. În acel moment nu mai face faţă şi vrea să plece. E demonstrat, e a nu ştiu câta oară când se întâmplă”, a răspuns Ioana Constantin.

