Alin Bucur, victorie de etapă în instanță pentru plaja Caelia. ”Cineva are un interes mare. Cineva mă tot blochează și se fac abuzuri”

Alin Bucur, investitorul din Mamaia, obstrucționat de autorități, se întoarce în studioul DCNews pentru a face noi dezvăluiri. El a înregistrat o victorie de etapă astăzi, când Tribunalul Constanța a aprobat continuarea lucrărilor la piscina de pe Plaja Caelia. Judecătorii au respins solicitarea de suspendare a autorizației de construire.

În esență, blocajele continuă, iar Alin Bucur descrie cum este sabotat constant, pentru a nu participa la licitații, pentru a pune stop investițiilor, și eventual pentru a pierde autorizațiile.

"S-a trimis o inspecție de la București"

"S-a trimis o inspecție de la București. (...) Pe șantier au intrat undeva pe 22 iunie. Problema se pune în felul următor. M-au sunat pe data de 27 iunie să mă invite pe data de 28 la Sediul Apelor Române Dobrogea Litoral. M-am prezentat. Aveam, cum am spus, un dosar de 28 de pagini, vă dați seama, cu articole, poze, explicații, tot felul. Eu le-am spus atunci ‘domne nu pot să semnez un proces verbal în 3 minute, mai ales dacă nu-l citesc. Logic, nu? În acest proces verbal sunt poze, fotografii de la început, filmulețe, sunt multe. Nu ai cum să-mi înmânezi un proces verbal dacă nu am dreptul să-l citesc. Procesul avea 28 de pagini. Puteam să-l citesc acolo? Eu nu sunt nici avocat, nici jurist. Ei mi l-au trimis abia pe 24 iulie. Dacă procesul era gata pe 28 iunie, când m-au chemat pe mine, de ce a mai durat o lună să mi-l trimită? E un mare semn de întrebare pentru mine. Am primit și o amendă, dar problema este alta. Procesul cât și tot ce se întâmplă mă îndeamnă să acționez în instanță și nu înțeleg de ce. Adică, licitațiile trebuie să aibă loc și ei mă îndeamnă să nu mai particip la ele. N-am înțeles și nu înțeleg cine are interes la această plajă, la această situație. Cineva are un interes mare. Cineva mă tot blochează și se fac abuzuri. Sunt convins că în instanță se vor afla aceste lucruri. Cum un partener, cu plățile la zi, care primește pe data de 4 iulie factură și tot atunci o plătește, pățește așa? Vrei să-mi iei și banii și vrei să mă și oprești", se întreabă retoric Alin Bucur.

"Eu nu cred în coincidențe. Vă mai spun ceva"

"Autorizația de construcție pe care o am este emisă de Apele Române. Să specificăm din nou. Am 6 avize de la 6 instituții, așa cum prevede legea. Ele sunt conform legii. Eu nu cred în coincidențe. Vă mai spun ceva. Înainte să-mi vină procesul penal de la ISC, s-a schimbat șeful ISC Constanța. Înainte să-mi vină acest proces de la Apele Române s-a schimbat directorul de la ABADL Constanța. Se schimbă omul azi, iar a doua zi primesc o hârtie. Lăsând investiția, acolo este munca mea. Eu de anul trecut muncesc la proiectul acesta, și nu numai eu, o grămadă de alți oameni. Aici e mai presus de bani și de orice. Am venit cu bună credință, am prezentat autorităților ce vreau să fac. Am prezentat proiectul. Toți au spus ‘ce bine, o să revigorăm Marea Neagră. Revigorăm litoralul. Revigorăm Constanța. Revigorăm Mamaia’. Toate bune și frumoase, până la un punct. Bun, ți-a plăcut proiectul și l-ai acceptat. N-ai venit să mă închizi când am început. Nu ai venit să mă închizi când am ajuns la 10%. Nu ai venit să mă închizi când proiectul a ajuns la 50%. Ai venit să mă închizi când proiectul era gata. Adică, mă chemi, îmi iei banii, și după te rogi să nu-mi meargă. Nu am înțeles. Adică, cine își dorește să nu meargă? Primăria și-ar dori să meargă ca să încaseze taxe și impozite. Apele Române și-ar dori să meargă ca să plătesc taxa", a concluzionat Alin Bucur.

