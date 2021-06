Într-un interviu exclusiv pentru DC News, Andrei Vlășceanu a vorbit despre interesele externe ale Franței:

„Indiferent cine o să câștige alegerile prezidențiale, din punct de vedere al politici extern, adică ceea ce ne-ar impact pe noi, direcțiile nu se vor schimba. Franța are interese geopolitice fixe, așa cum le are Germania, cum le are Rusia, cum le au SUA. Sunt lucruri care sunt liniile centrale în ceea ce înseamnă politica externă și nu se schimbă.

Franța are nevoie de un partener mare în est, asta o știm din ultimele secole, inclusiv Napoleon a vrut să aibă o relație de parteneriat cu Rusia, dar care nu a funcționat. Este în continuare acest miraj, pe care îl are și Berlinul, vedem ceea ce se întâmplă cu Nord Stream 2, vedem acel apel comun franco-german, prin care vor să organizeze un summit european la care să fie invitat Putin. Aceste lucruri există, iar noi esticii trebuie să le spunem stop, nu trebuie să facem un secret din acest lucru și să rămânem alături de partenerul american care este singurul care ne poate garanta integritatea teritorială.

Dacă Franța își dorește o revizuire și să înțeleagă că ceea ce se întâmplă în estul Europei e un lucru binevenit, dacă dorește o fortificare a UE, dar care să nu intre în coeziune cu NATO. Dacă și Franța vine și spune că își va folosi armamentul nuclear pentru a apăra Europa, așa cum a spus SUA din anii 50 și e stipulat în Articolul 5, e un lucru binevenit ce arata soliditatea Uniunii Europene, dar, la ora actuală, Franța nu are aceste interese. Parisul are interes în Mediterana de Est, în conflictul greco-turc, are interese în Africa, altele decât în zona noastră de lume“, a precizat Vlășceanu.

Rezultate umilitoare în alegerile regionale pentru Macron și Le Pen. Vlășceanu: Franța e o bombă care ticăie

Analistul de politică externă Andrei Vlășceanu a vorbit, în exclusivitate pentru DC News, despre perspectivele alegerilor prezidențiale din Franța prin prisma rezultatelor de la alegerile regionale:

„Aceste alegeri pe departamente din Franța sunt un preambul, un antrenament pentru prezidențialele de anul viitor. La ora actuală, Macron este într-o stare politică foarte critică, nu a reușit să facă acele reforme anunțate acum 4 ani, Marine Le Pen, la fel ca tatăl ei, este un candidat etern la președinția Franței, iar partidele de mainstream au avut acele probleme acum patru ani, iar Emmanuel Macron a reușit să candideze și să câștige președinția Franței, el venind dintr-un partid de mainstream. Doar că și-a creat acea platformă En Marche, surpriza momentului, creditată cu multă speranță.

Pe fondul pandemiei, pe fondul crizei economice, dar și pe fondul că statul francez e total nereformat, are o datorie publică uriașă, o bombă care ticăie. Franța și cu Italia sunt bombele care ticăie la nivel macro-econmic și oricând ne putem aștepta la un boom. Dacă un stat fondator, care conduce alături de Germania, pică din punct de vedere economic, automat influența politică e rezumată la zero. Ceea ce vedem noi acum e un antrenament pentru prezidențialele de anul viitor“ (citește continuarea AICI).