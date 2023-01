Inna a fost cerută în căsătorie

Inna a dat vestea pe contul ei de Instagram acolo unde a postat câteva imagini în care se vede inelul.

Cei doi au o poveste de dragoste ce durează, deja, de mai mulţi ani, dar au apărut în public abia în 2020. Inna a publicat mai multe imagini în care se vede inelul de logodnă primit de la Deliric. Cei doi au preferat să păstreze relaţia departe de public, aşa că, nu au oferit informaţiile despre povestea lor de dragoste.

Artistul şi-a făcut curaj şi i-a pus inelul pe deget femeii alături de care și-a găsit adevărata fericire.

Vedeta nu a oferit mai multe detalii despre cererea în căsătorie, ci doar a lăsat să se înțeleagă uimirea sa în descrierea imaginilor. Internauţii au felicitat-o imediat pe artistă și i-au urat cele mai frumoase gânduri. Prieteni apropiați, dar și admiratori de pe internet le-au transmis INNEI și lui Deliric mesaje emoționante, după aflarea veștii, notează revista Elle.

„Am avut un an bun, am peste 10 miliarde de vizualizări și streamuri și sunt extrem de recunoscătoare pentru susținerea fanilor, am fost pentru prima dată pe scena de la Tomorrowland cu Timmy Trumpet, Dmitri Vegas și Like Mike în fața a 200.000 de oameni și a fost incredibil! Am cântat și la Londra, pe scena The Electric Ballroom, unde în trecut au performat artiști de top, precum U2, Red Hot Chili Peppers, Muse, Prince. Bineînțeles că pe lângă multă muzică, urmează concerte și, desigur, călătorii, iubesc să descopăr lumea”, a declarat INNA, potrivit Wowbiz.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News