Incendiu la un centru comercial din Siria. 11 persoane au fost ucise (VIDEO)

Cel puțin 11 persoane au murit într-un incendiu produs la un centru comercial din capitala Siriei, Damasc, a anunțat Ministerul de Interne, citat de BBC. Totul a avut loc la Mall La Mirada, de pe strada al-Hamra, în noaptea de luni spre marți, a informat agenția de știri de stat Sana.

Două persoane au fost salvate, a declarat agenţia de presă AFP, citată de Ministerul de Interne. AFP a mai transmis că zeci de afaceri au fost distruse de incendiu.

O anchetă pentru a stabili cauza este în desfășurare.

Douăzeci de mașini de pompieri au fost trimise pentru a combate incendiul, care a ținut autoritățile pe jar preț de patru ore, pentru a fi controlat. Sana a explicat că „întreaga clădire” fusese cuprinsă înainte ca flăcările să fie stinse.

Imaginile au arătat fațada înnegrită de șase etaje, cu fum ieșind din ramele ferestrelor sparte și bălți și apă acoperind strada. Directorul Apărării Civile a spus că majoritatea celor care au murit erau paznici sau personal, a informat AFP.

