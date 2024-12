Încadrarea juridică a lui Vlad Pascu s-a schimbat. Modificări ale limitei maxime de pedeapsă

Judecătoria Mangalia a decis, luni, schimbarea încadrării juridice faţă de Vlad Pascu, în dosarul în care acesta este judecat pentru producerea accidentului lângă localitatea 2 Mai, soldat cu moartea a doi tineri.



Concret, instanţa a dispus schimbarea încadrării juridice din vătămare corporală din culpă prevăzută de art. 196 alin.1 şi 4 Cod penal (care are limita maximă de pedeapsă de un an închisoare) în infracţiunea de vătămare corporală din culpă prevăzută de art. 196 alin.1, 2, 3 şi 4 Cod penal (cu maxim de pedeapsă de trei ani).



De menţionat că în cazul lui Vlad Pascu se aplică şi alin (4) din art. 196, care prevede: ”Dacă urmările prevăzute în alin. (1)-(3) s-au produs faţă de două sau mai multe persoane, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime”.



”Admite cererea de schimbare a încadrării juridice, astfel cum a fost precizată. Schimbă încadrarea juridică, în ce priveşte infracţiunea de vătămare corporală din culpă pentru care a fost trimis în judecată inculpatul Pascu Matei - Vlad, din infracţiunea de vătămare corporală din culpă prevăzută de art. 196 alin.1 şi 4 Cod penal, în infracţiunea de vătămare corporală din culpă prevăzută de art. 196 alin.1, 2, 3 şi 4 Cod penal. Dispune schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe prev. de art. 336 alin.2 Cod penal, în infracţiunea de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe prev. de art. 336 alin.2 Cod penal cu aplicarea disp. art. 5 Cod penal. Cu cale de atac odată cu fondul”, se arată în decizia judecătoriei, conform Agerpres.



În octombrie 2023, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia l-au trimis în judecată pe Vlad Pascu pentru comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi părăsirea locului accidentului.



În dimineaţa zilei de 19 august 2023, Vlad Pascu a condus un autoturism pe DN 39, iar în apropiere de localitatea 2 Mai a intrat într-un grup de pietoni. În urma impactului, doi tineri şi-au pierdut viaţa şi alţi trei au fost răniţi. Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului şi a fost găsit apoi de poliţişti în Vama Veche. Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influenţa mai multor substanţe interzise.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News