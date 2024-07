Încă un serviciu Google tras pe linie moartă. Compania renunță la tot mai multe aplicații și funcții pe care le consideră depășite în 2024

Încă un serviciu Google își încheie activitatea. One VPN, serviciul disponibil anterior doar prin abonamentul Google One, va fi abandonat de companie la sfârșitul lunii iulie. Potrivit unei postări recente a companiei, în plus față de închiderea serviciului One VPN, un alt serviciu anterior disponibil doar pentru abonații Google One - rapoartele dark web - va deveni inaccesibil pentru toți utilizatorii Google.

De ce s-a renunțat la One VPN

Google a anunțat că va renunța la One VPN din cauza interesului scăzut și se va concentra pe caracteristicile mai solicitate de utilizatori. Compania recomandă utilizatorilor să elimine aplicația de pe dispozitivele lor, menționând că vor primi o notificare privind indisponibilitatea acesteia. Utilizatorii de telefoane Pixel nu vor fi afectați, deoarece acestea au un VPN integrat care maschează traficul web, independent de One VPN.

Cu toate acestea, utilizarea unui VPN gratuit nu este recomandată, deoarece acestea sunt, în general, nesigure și pot fi riscante. Multe dintre cele mai bune VPN-uri oferă abonamente accesibile, potrivit Digital Trends.

Funcții Premium cu Inteligență Artificială integrată

Recent, Google a făcut disponibile anumite funcții premium ale Google One pentru toți utilizatorii, inclusiv instrumentele de editare bazate pe AI precum Magic Eraser, Photo Unblur și Portrait Light. Acum, compania extinde accesul la o altă funcție premium și renunță la un alt serviciu.

Toți utilizatorii Google pot obține gratuit un raport despre dark web vizitând pagina „About You” (care momentan nu este disponibilă în România). Compania va verifica informații precum parola și adresa Google, iar pentru monitorizarea unor detalii specifice utilizatorii vor fi rugați să le furnizeze la cerere. Abonații Google One vor primi un mesaj pe pagina lor principală Google One care-i va informa despre această schimbare.

O listă completă a serviciilor abandonate de Google de-a lungul timpului poate fi consultată aici.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News