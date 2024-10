În fața uraganului Milton (SUA), oamenilor li s-a spus să își scrie numele pe corp dacă nu evacuează zonele /video

Potrivit CNN, șeful poliției din Holmes Beach, William Tokajer, i-a sfătuit pe cei care au ales să rămână pe coasta de vest a Floridei în fața furtunii monstruoase să „își scrie numele și SSN (social security number) pe picior”.

"De data aceasta, va fi o lovitură de knockout"

Centrul naţional american pentru uragane a subliniat că nu se știe cu exactitate unde va ajunge centrul uraganului Milton miercuri noapte, deoarece traseul furtunii ar putea fi ezitant, dar întreaga regiune Tampa Bay și zonele din sud se află într-un pericol grav. Vânturi puternice de furtună tropicală au început să lovească miercuri după-amiază coasta.

„Asta e, oameni buni”, a declarat Cathie Perkins, directorul departamentului de management al situațiilor de urgență din comitatul Pinellas.

Big tornado wrecking havoc on southwest Florida. Fort Myers and north fort Myers specifically. #HurricaneMilton @ReedTimmerUSA pic.twitter.com/iSGbG0UBsa — Brian Conley (@B_conley25) October 9, 2024

„Pentru cei care au fost loviți de Uraganul Helene - de data aceasta va fi o lovitură de knockout. Trebuie să plecați. Și trebuie să plecați acum”, a mai spus directorul departamentului de management al situațiilor de urgență.

Potrivit traiectoriei prognozate, centrul uraganului se va deplasa prin estul Golfului Mexic şi "va atinge miercuri seară coasta central-vestică a Floridei", o zonă extinsă aflată sub avertizare de uragan, apoi va traversa peninsula şi se va deplasa în Atlantic.

Just hours before #HurricaneMilton is set to strike Florida, residents in several neighborhoods have witnessed an eerie spectacle



Groups of Sandhill cranes gathering and emitting sharp, urgent calls, as if signaling the need to flee#Miltonpic.twitter.com/ECMaC5t4hi — BlueGreen Planet (@De_le_Vega) October 9, 2024

Biden cheamă la acțiune imediată

În termeni mai fermi ca niciodată, președintele Joe Biden a condamnat miercuri ceea ce a numit „o promovare nesăbuită, iresponsabilă și neîncetată a dezinformării și a minciunilor flagrante” cu privire la răspunsul guvernului federal la Uraganul Helene și, acum, Milton, furtuna care se îndreaptă spre coasta Golfului Floridei, notează Politico.

Acesta a numit persoane direct implicate, afirmând că fostul președinte Donald Trump „a condus avalanșa de minciuni”. În ultimele zile, Trump, candidatul republican la președinție, a contribuit la răspândirea de informații false despre răspunsul Agenției Federale pentru Managementul Urgențelor (FEMA), sugerând inclusiv că victimele vor primi plăți de doar 750 de dolari și afirmând în mod eronat că fondurile pentru dezastre au fost redirecționate pentru a găzdui imigranți fără acte.

„Este de-a dreptul ridicol. Trebuie să se oprească”, a spus Biden de la Casa Albă. „În astfel de momente, nu există state roșii sau state albastre. Există o singură Americă, unde vecinii își ajută vecinii”.

Biden și-a reiterat sprijinul pentru cei care vor fi loviți de uragan și pe rețelele sociale.

Governor DeSantis and Mayor Castor – if you need any additional resources as we prepare for Hurricane Milton to make landfall, you give me a call.



We’re here for you as long as it takes. pic.twitter.com/FjjNftWWkg — President Biden (@POTUS) October 9, 2024

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News