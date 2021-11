Ianis Hagi are un nou antrenor. Rangers l-a ales pe olandezul van Bronckhorst

Acesta l-a înlocuit pe Steven Gerrard, care a plecat la Aston Villa, a anunţat joi campioana Scoţiei, printre ai cărei fotbalişti este românul Ianis Hagi.



Van Bronckhorst, fost jucător al lui Rangers între 1998 şi 2001, a câştigat ca antrenor campionatul Olandei cu Feyenoord Rotterdam în 2017, înainte de a semna cu gruparea chineză Guangzhou City în ianuarie 2020.



"Sunt recunoscător pentru şansa de a lucra din nou la acest club uriaş", a spus, printre altele, Van Bronckhorst, fost internaţional olandez (106 selecţii), ce a disputat cu selecţionata ţării sale finala Cupei Mondiale din 2010.



Directorul sportiv al clubului, Ross Wilson, a declarat: "Gio a arătat deja că este un câştigător, cunoaşte clubul, cunoaşte calitatea lotului şi se potriveşte perfect cu abordarea şi mentalitatea noastră". Lider în campionat, cu un avans de 4 puncte după 13 etape, Rangers va primi duminică vizita lui Hibernian, ocupanta locului 6, scrie Agerpres.

Hagi: Sunt multe asemănări între tata şi Gerrard

'Sunt multe asemănări între Steven Gerrard și tatăl meu. Sunt meciuri în care nu am putut câștiga. Vorbesc la telefon cu tata, iar el îmi explică ce ne-a lipsit și ce a remarcat el la meci. Iar cuvintele lui sunt identice cu ce ne spusese Gerrard după meci. Este incredibil cum ei gândesc la fel, dar asta deoarece au jucat la cel mai înalt nivel.', a spus Ianis.

'La Rangers am sesizat că, din punct de vedere tactic și tehnic, nu am probleme să mă impun, dar fizic eram depășit. Știu că niciodată nu voi putea face un sprint de 20 de yarzi. Așa e natura mea. Dar m-am concentrat pe cele scurte, de câțiva metri, ca să reacționez cât mai repede. Eu trebuie să fiu rapid și să câștig duelul deoarece am inteligența de a citi jocul. Însă am nevoie să fiu cu un pas înainte. Acum am 6 kilograme în plus față de momentul în care am sosit la Rangers. Sunt mai puternic, mai robust. Preparatorul fizic și nutriționistul mi-au schimbat viața', a declarat Ianis Hagi, conform The Athletic.

