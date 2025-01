Horoscopul BANILOR 2025. Află dacă te afli printre zodiile cele mai avantajate!

Cătălina Mărăcineanu este o invitată deosebit de dragă nouă, care ne-a însoțit în numeroase emisiuni. Vă prezentăm un subiect captivant pe care l-am discutat împreună!

Ea este absolventă a Facultății de Relații Economice Internaționale și deține un masterat în Managementul Sistemelor Bancare. Nativă în zodia Gemeni, cu Ascendent în Balanță și influențe din Fecioară, Cătălina se remarcă printr-o personalitate curioasă, creativă, pragmatică și analitică.

„Primul pas, un început, curaj", sunt doar câteva dintre laitmotivele anului 2025, potrivit Cătălinei Mărăcineanu. Acest an va fi unul de tranziție, mai ales că urmează și niște ani importanți, interesanți, îndeosebi 2026 și 2027. Avem câteva planete care schimbă semnele, planete grele, importante. Vorbim mai ales de Pluto în Vărsător, dar și despre Saturn și Neptun, care vor tranzita Berbecul anul acesta.

Iată care sunt recomandările financiare în acest an pentru fiecare zodie!

BERBEC

Retrogradările lui Marte și Venus din luna martie reprezintă un moment bun ca să îți dai seama pe ce drum trebuie să mergi din punct de vedere profesional. Din iunie, Jupiter intră în Rac și face un aspect bun cu Casa a doua și a șasea, case vocaționale, asociate cu munca. Vine mult dinamism în sfera profesională, dar apar și oportunități. Dar atenție, pentru că Jupiter îți poate aduce mai mult decât poți duce și trebuie să alegi doar acele oportunități pentru care ești pregătit. La final de an, ai mare grijă la cheltuieli.

TAUR

Până în iunie, Jupiter este în Casa a doua a talentelor, a banilor. Aglomerarea de planete din Berbec din aprilie-mai poate duce la o perioadă sensibilă, așa că este bine să te gândești la niște activități de relaxare, de odihnă. Ai face bine să dobândești cât mai multe competențe care te pot ajuta să devii mai valoros pe piața muncii. Uranus va intra în Casa a doua a banilor și te încurajează să fii pe cont propriu, să îți faci o afacere, să fii freelancer. Însă Uranus vine și cu instabilitate, cu schimbări la locul de muncă, dar și cu unele cheltuieli neprevăzute.

GEMENI

Ai un an destul de bun, pentru că beneficiezi de oportunitățile pe care Jupiter ți le aduce. Ești pe val și poți fi la fel și din iunie încolo, când Jupiter va trece la tine în Casa a doua a banilor, așa că ești printre cei mai favorizați în acest an. O să ai mai multă încredere în talentele tale, devii mai conștient de ele și de cum le poți valorifica sau monetiza. Ai grijă însă la imaginea ta și la oamenii cu care te asociezi în acest an. Uranus intră în semnul tău, așa că apar inovații la muncă, pe toate planurile.

