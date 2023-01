Pe 3 ianuarie, Venus își începe tranzitul prin semnul Vărsătorului, unde va rămâne până pe 27 ianuarie. Planeta iubirii face o vizită semnului detașării și al independenței. Relațiile care vor începe în această perioadă se vor baza pe prietenie în primul rând. Vom avea nevoie de spațiu, libertate, obiective noncomformiste și comunicare, scrie astrosens.ro.

Aceasta este prima veste bună a anului 2023.Vom fi mult mai cerebrali în ceea ce privește zona amoroasă, vom dori mult spațiu și libertate în relații, dar putem să și schimbăm ceva în înfățișarea noastră.

Venus va face aspecte armonioase cu Jupiter și Marte, o conjuncție cu Saturn, dar va face și careu cu Uranus sau Nodurile Lunare. În plus, va fi activă cu ocazia Lunii Noi din Vărsător de pe 21 ianuarie. Am putea spune că 2023 debutează cu nevoia de prospețime în sectorul amoros. Să nu uităm că noul an are destule tranziții și aspecte marcante din acest punct de vedere.

Venus este planeta iubirii, frumuseții, plăcerii și banilor. O reprezintă pe Afrodita. Poziția acestei planete în harta noastră natală arată modul în care ne exprimăm afecțiunea, de cine suntem atrași, dar și feminitatea. Ne oferă indicii despre obiceiurile noastre legate de cheltuieli, dar și despre ce fel de estetică ne atrage, Venus ne arată în ce fel de relații prosperăm și ce ne stârnește plăcerea. Practic, poziția lui Venus ne arată ce ne face fericiți în dragoste.

Astrele te încurajează să abordezi într-un mod remixat toate domeniile reprezentate de Venus.

BERBEC

Este important să îţi faci planuri de viitor şi să interacţionezi cu mai mulţi prieteni. Este important să reiei legătura cu ei, să îţi găseşti un "trib".

TAUR

Tu, în luna ianuarie, trebuie să îţi duci toată atenţia către zona profesională, de statut, de carieră. Şi, dacă ești la pensie, trebuie să fii mai vizibil. Dacă n-ai un loc de muncă, ar trebui să cauţi unul. Nu sta!

GEMENI

Vis! Veți avea speranţă, credinţă, încredere şi vă veţi manifesta filozofia de viață fără să vă fie frică.

RAC

Securizează-ţi veniturile! Hai să vedem cum mai stai cu economiile, unde mai poţi să salvezi ceva.

LEU

Poate sunteţi singuri şi vreţi să cunoaşteţi pe cineva. Mergi la evenimente, cunoaşte. Va fi o întâlnire foarte detaşată. Pentru a cuceri pe cineva sau pentru a fi cucerit, este nevoie de ceva extravagant.

FECIOARĂ

Veţi reveni la muncă, veţi reintra în proiecte şi o veţi face pe placul vostru. Dacă vă va grăbi cineva cu proiectele, vă veţi descurca să împăcaţi şi capra şi varza. Nu ar strica să vă faceţi analizele în perioada următoare.

