"Ziua de 20 decembrie vine după Lună Plină în Gemeni din 19 decembrie, evenimentul cheie al lunii decembrie, când Venus și-a început retrogradarea în semnul Capricornului. Lucrurile încep să se complice serios pe plan amoros, anunță astrologul Daniela Simulescu.

”Pe 21 decembrie, Soarele intră în Capricorn. Deci, mai scăpăm de exuberanţa Săgetătorului şi începem să fim mai serioşi, să ne dăm seama că trece anul, ce planuri avem, pe ce stăm sigur, ce am vrea să mai stabilizăm. Pe 24 decembrie are loc al treilea careu între Saturn şi Uranus. Acesta a fost elementul cheie al anului 2021. S-a întâmplat prima dată pe 17 februarie, apoi pe 14 iunie şi iată, pe 24 are loc ultimul. Tot anul am pendulat între vechi şi nou, între tradiţional, conservator şi inovator.

Vă spuneam că Uranus în Taur îşi doreşte reforme, digitalizare şi Saturn în Vărsător îşi doreşte un oarecare control. Tot anul pe asta ne-am certat, ne-am divizat, ne-am dezumanizat. Am ajuns să spunem că dacă nu eşti cu mine, eşti împotriva mea. Şi din păcate, facem asta şi cu persoane dragi. Trăim şi o epocă a fake news-ului, care va fi destul de amplificat şi în 2022, cu conjuncţia Jupiter - Neptun din data de 12 aprilie.

Pe 29 decembrie Jupiter intră în Peşti. A mai fost între 14 mai şi 28 iulie, când au apărut multe relaxări, în care am zis că am scăpat de pandemie. Jupiter va intra în Peşti şi vom avea senzaţia că începem să mai respirăm, că ne mai vindecăm. Jupiter va sta în Peşti până în mai, când va intra în Berbec şi va sta acolo cel puţin până în octombrie, după care se va întoarce în Peşti în octombrie.” arată Astrosens.

BERBEC

Eşti destul de optimist, peste măsură. Crezi că le faci pe toate, îi motivezi şi pe ceilalţi. Ai primit de la Luna Plină de ieri nevoia de a face lucrurile diferit. Grijă la relaţiile personale, în această perioadă!

TAUR

Vei fi mai dispus să cheltuieşti bani pentru diverse lucruri. Astăzi, vei face cheltuieli multe.

GEMENI

Totul se face doar împreună cu celălalt! Porneşte la drum, intră în nişte situaţii, evenimente, acţiuni, dar alături de cineva. Nu te băga singur, pentru că nu vei reuşi aşa cum ţi-ai fi dorit.

RAC

Multă muncă! Îi împingi şi pe ceilalţi de la spate şi profiţi de faptul că îi poţi şantaja emoţional.

LEU

Ori vrei să muncești, ori nu vrei să muncești. Pendulezi, astăzi, între două stări. Nu trebuie să aveți senzaţia că trebuie să trageţi de voi pentru a demonstra.

FECIOARĂ

Dacă nu poţi împinge familia să facă lucruri, atunci nu are rost. Mai bine te bazezi pe alţi oameni, astăzi. Nu trebuie să îi învinovățești pe cei de acasă că ai tu nişte aşteptări. Dacă ai prieteni, roagă-i pe ei să te ajute.

