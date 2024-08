Guess Who, prins cu ”un praf alb” la Untold 2024

Rapperul Guess Who a fost implicat într-un incident la Untold 2024.

Totul s-ar fi întâmplat în jurul orei 01:40, după ce Guess Who a susținut un concert în cadrul Untold 2024. Conform unor surse, Guess Who ar fi fost identificat, într-o toaletă din zona VIP, având un praf alb, conform surselor citate de Realitatea PLUS. Se pare că ar fi vorba despre cocaină. Mai mult, cazul este ecercetat de poliție. Cântărețul s-a ales cu dosar penal.

A fost identificat în grupul sanitar, de la zona VIP, în timp ce deținea un plic transparent ziplock..

"La data de 09.08.2024, ora 01:40, Mocanu Laurențiu-Marian (Artistul Guess Who), a fost identificat în grupul sanitar, de la zona VIP, în timp ce deținea un plic transparent ziplock cu o substanță tip praf de culoare albă", au spus sursele citate.

Guess Who, implicat într-un alt incident cu droguri

Acesta nu ar fi primul incident cu droguri al artistului.. Amintim faptul că în septembrie 2003, rapperul Guess Who a fost depistat pozitiv la cocaină, în urma unui Drugtest în trafic, în Sectorul 1 din Capitală. Mai mult, un concert al artistului care ar fi trebuie să aibă loc la Timișoara a fost anulat din această cauză.

"La data de 27 septembrie a.c., în jurul orei 13:30, polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza sectorului 1, au oprit pentru control un autovehicul condus de un bărbat în vârstă de 37 ani.

A fost testat în trafic

În urma testării preliminare cu aparatul Drugtest, au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a unei substanțe psihoactive, motiv pentru care persoana în cauză a fost condusă la sediul I.N.M.L., în vederea prelevării de mostre biologice.

În cauză, a fost întocmit un dosar penal în cadrul căruia se efectuează cercetări IN REM (cu privire la faptă) pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute și pedepsite de art.336 alin 2 din Codul Penal", a declarat, la vremea respectivă, Poliția Capitalei. Surse afirmau faptul că ar fi vorba despre cocaină.

Concertul său de la Timișoara a fost anulat

"Am luat act de evenimentele recente din spaţiul public în care a fost implicat artistul hip-hop Guess Who. Până la clarificarea situaţiei, confirmarea sau infirmarea informaţiilor de către autorităţile competente, ne vedem nevoiţi să anunţăm anularea concertului programat la Timişoara, pentru data de 7 octombrie, ţinând cont de timpul scurt rămas până la desfăşurarea acestuia. Siguranţa publicului şi promovarea unei conduite în acord cu legile vor fi mereu o prioritate absolută pentru noi", a spus Alexandra-Maria Rigler, directoare a Centrului de Proiecte al Municipiului Timişoara, potrivit unui comunicat.

Drogurile sintetice, o amenințare tot mai mare în Europa, arată cel mai recent raport

Un raport recent european cu privire la consumul de substanțe sintetice și farmaceutice pe continent aduce în vedere serioase semne de întrebare și vine cu îngrijorări tot mai mari.

