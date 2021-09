Gigel Lazăr, la 53 de ani. Cel mai important aspect din ASTROGRAMĂ

Gigel Lazăr s-a născut pe 3 septembrie 1968, în Galați. A împlinit 53 de ani. „După cum ne dăm seama, este un nativ Fecioară. Avem o persoană cu simț practic, dorință de perfecțiune și simț analitic”, a spus Daniela Simulescu, astrolog DCNews.

„Soarele este în conjuncție cu Jupiter la naștere, aspect responsabil de o putere de muncă uimitoare, mai ales dacă este menită pentru a-i sprijini pe alții. Am putea spune chiar că exagerează cu munca. Vrea să se facă util, să se pună în slujba altora. Conjuncția Venus-Mercur în Balanță îi dă iubire pentru lege și diplomație, de altfel având reale calități de negociator”, a subliniat Daniela Simulescu.

„Marte în Leu îi dă creativitate, curajul de a ieși în față, pasiune pentru artă și abilitatea de a fi un bun organizator”, a mai spus Daniela Simulescu, în urma analizei astrogramei.

Gigel Lazăr: 3 septembrie 2021 sau cum să faci 35 scuze, 53 ani!

„3 septembrie 2021 sau cum să faci 35 scuze, 53 ani! Am trăit expresia "nu aduce ceasul, ce aduce clipa!" Și ...clipa mi-a fost favorabilă! Dacă anul trecut pe 2 septembrie în urma analizelor, infarctului, etc, mă întrebăm dacă și cât voi mai trăi, în acest an îmi voi petrece ziua de naștere alături de mulți prieteni în cadrul programului Arta Contra Drog, mai plin de viață ca oricând. 3 septembrie, Palatul Național al Copiilor cu participarea Teatrului Mic - IMIGRANȚI. NIMIC nu m-ar fi făcut mai fericit decât să fiu printre o parte dintre oamenii pentru care ne dedicăm muncă, pasiune, activitatea”, a transmis acesta pe Facebook, unde de altfel a primit numeroase mesaje cu ocazia zilei sale de naștere.