Gestul făcut de Kate Middleton în ultimele luni de viață ale Reginei Elisabeta a II-a. Pentru William "a făcut o diferență reală"

Au mai rămas doar câteva zile până când Familia Regală va trebui să facă din nou față unei etape dificile - cea de-a doua aniversare de la moartea regretatei Reginei Elisabeta a II-a. Aceasta a murit pe 8 septembrie 2022, la vârsta de 96 de ani, după ce și-a petrecut ultimele zile la iubita ei casă din Balmoral. După moartea sa, nepotul ei, Prințul William, a adus un omagiu emoționant bunicii sale, spunând: „Deși mă întristează pierderea ei, mă simt, de asemenea, incredibil de recunoscător. Am beneficiat de înțelepciunea și asigurarea reginei în cel de-al cincilea meu deceniu".

În calitate de moștenitor al tronului, William a petrecut mult timp cu regretata Regină, care și-a putut transmite sfaturile înțelepte datorită domniei sale incredibile de 70 de ani. Și, conform unei cărți, William a putut să petreacă timp cu bunica sa în ultimele sale luni de viață datorită unei mutări susținute pe deplin de soția sa - Kate Middleton.

Se pare că în săptămânile dinaintea morții Reginei Elisabeta a II-a, William, Kate și cei trei copii ai lor, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis, au părăsit casa lor din Londra, Palatul Kensington, și s-au mutat în Windsor, la Adelaide Cottage. Mutarea a însemnat că cei trei copiii lor puteau merge la noua lor școală, dar a însemnat și că erau mult mai apropiați de regretata Regină, care la acea vreme își petrecea cea mai mare parte din timpul ei la cealaltă casă mult iubită - Castelul Windsor, scrie Mirror.

Kate Middleton a înțeles că pentru William era important să fie aproape de Regina Elisabeta

În cartea "Catherine, The Princess of Wales: The Biography", expertul regal Robert Jobson scrie: „Prințul William știa că timpul petrecut cu bunica lui este prețios și este încântat că au luat această decizie”.



El a adăugat: „Kate a înțeles că pentru William, ca viitor rege, era important să fie mai aproape geografic de regretata Regină, în ultimele ei luni de viață, când i s-a cerut să o întrețină atât pe ea, cât și pe tatăl său. A făcut o diferență reală. Erau în contact regulat, văzându-se personal și vorbind la telefon de mai multe ori pe săptămână, aducându-i și mai aproape”.

Adelaide Cottage este amplasată în inima proprietății Windsor și este extrem de aproape de Castelul Windsor. Clădirea a suferit renovări majore în 2015 - și se spune că de aceea William și Kate au fost pasionați de proprietate, deoarece nu a necesitat multă muncă, după ce au decis să lase viața londoneză în urmă. Și, în ciuda faptului că este aparent modestă potrivit standardelor regale, se spune că interiorul casei are câteva caracteristici impresionante, inclusiv un șemineu greco-egiptean din marmură. Totodată, dormitorul matrimonial este considerat a fi o operă de artă, deoarece are un tavan acoperit cu delfini aurii și decorațiuni speciale din frânghie, realizate din material de la Royal Yacht Royal George. Cu toate acestea, în casă există doar patru dormitoare, unul pentru cuplu și câte unul pentru cei trei copii ai lor.

Aceasta înseamnă că familia nu are camere pentru personal, ceea ce a fost o mare schimbare pentru George, Charlotte și Louis, a căror dădacă obișnuia să locuiască cu ei în celelalte case ale lor, Palatul Kensington și Anmer Hall.

De ce proprietatea Adelaide Cottage a intrat în centrul atenției publicului

În ultimii ani, Adelaide Cottage a fost folosită mai mult pentru personalul regal și prietenii de familie, dar este renumită și pentru că a facilitat una dintre cele mai scandaloase povești de dragoste regale din toate timpurile.

Unul dintre cei mai faimoși foști rezidenți ai acestei proprietăți a fost dragostea Prințesei Margaret - Peter Townsend. Townsend a fost un pilot extraordinar al RAF și, mai târziu, un căpitan al regelui George al VI-lea. El a fost căsătorit și avea doi copii. Relația lui cu Margaret a stârnit un adevărat scandal din cauza faptului că el era cu 16 ani mai mare, dar și pentru că era un bărbat divorțat.



Vestea apropierii lor a apărut atunci când o jurnalistă a observat-o pe Margaret că a luat o scamă de pe jacheta lui Townsend, la încoronarea Reginei, în 1953. Perechea s-a logodit în aprilie 1953, dar dragostea lor a fost condamnată de Legea căsătoriei regale din 1772. Acest lucru se datorează faptului că , la acea vreme, niciun membru al Familiei Regale nu avea voie să se căsătorească cu o persoană divorțată cât timp fostul/fosta soț/soție încă trăia.

