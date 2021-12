Gerul arctic și ninsorile abundente fac prăpăd în SUA și Canada / VIDEO

Ninsorile abundente și gerul năprasnic fac prăpăd pe coasta de Vest a Canadei şi Statelor Unite. Temperaturile au atins şi -50 de grade Celsius în Canada. Valul de frig vine, după ce vara trecută, pe coasta de Vest au fost doborâte recorduri de căldură. Temperaturile au ajuns la 49,5 grade.

Din cauza vremii, pe autostrăzi s-au produs mai multe accidente. Traficul aerian a fost bulversat după ce mai multe zboruri au fost amânate sau anulate.

Autorităţile au deschis adăposturi încălzite pentru oamenii străzi şi le-au recomandat localnicilor să nu iasă din case decât dacă este strict necesar.

În statul Oregon a fost decretată stare de urgenţă, iar în California, ninsorile abundente au adus cantităţi record de zăpadă. Un schior este dat dispărut, iar o şosea a fost blocată de o avalanşă.

Meteorologii avertizează că vremea rea va continua şi în zilele următoare, potrivit Publika.

Iarnă istorică în estul Turciei. Ninge de o săptămână și zăpada a ajuns la patru metri

Provincia Muş, situată în estul Turciei, a fost lovită de ninsori abundente persistente, acumulându-se un strat de zăpadă de peste patru metri, potrivit rapoartelor presei locale. Ca urmare, unele drumuri au fost închise periodic traficului, pe fondul unor temperaturi extrem de reci

Adem Toprak, un muncitor care a fost implicat în lucrări de deszăpezire a drumurilor, a spus pentru Reuters că la început i-a fost greu să creadă amploarea grosimii startului de zăpadă.

„Locuim în centrul orașului. Au spus că aici grosimea zăpezii este în jur de patru metri, dar nu am crezut asta. Am venit și am văzut că aici adâncimea zăpezii depășește patru metri“, a spus el.

În ciuda faptului că au fost deszăpezite, drumurile au fost închise din nou, deși pentru scurt timp, din cauza ninsorilor abundente, potrivit oficialilor locali.

„Din prima zi de ninsori, a trebuit să redeschidem de două ori drumurile a aproximativ 185 de sate din zonă. Lupta noastră împotriva zăpezii continuă neîntrerupt timp de 24 de ore cu 59 de utilaje de construcții și 90 de angajați“, a mai spus el (vezi imaginile AICI).

