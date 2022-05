Germania renunță cu totul la importurile energetice din Rusia. Ministrul german de Externe: "La zero pentru totdeauna"

Germania este în procesul de a-şi reduce dependenţa faţă de energia rusească "la zero pentru totdeauna", a declarat marţi, la Kiev, ministrul de externe german Annalena Baerbock, relatează dpa şi Reuters, potrivit Agerpres.

În cadrul unei conferinţe de presă comune cu omologul său ucrainean, Dmitro Kuleba, Baerbock a spus că nu poate exista nimic în comun cu Rusia, un "agresor" care nu respectă regulile şi comite crime de război.



Chiar dacă trupele ruseşti s-au retras din Kiev, războiul nu s-a terminat, a spus Annalena Baerbock.



"O rachetă poate lovi aproape oriunde în această ţară", a spus ea.



Ministrul german de externe a anunţat cu acest prilej şi redeschiderea ambasadei ţării sale la Kiev, notează AFP.



Ambasada, închisă la puţin timp declanşarea invaziei ruse pe 24 februarie, va fi redeschisă iniţial "cu o prezenţă minimală", a precizat Annalena Baerbock.



Şefa diplomaţiei germane, care a vizitat Kievul împreună cu omologul ei din Ţările de Jos, a spus că cele două ţări vor furniza Ucrainei 12 tunuri Howitzer şi că instruirea privind operarea lor va începe imediat, relatează Reuters.



"Aş vrea să mulţumesc Germaniei că şi-a schimbat poziţia în mai multe chestiuni. Am văzut prima rachetă rusească lovind Kievul pe 24 februarie şi a lovit de asemenea politica tradiţională a Germaniei privind Rusia", a spus ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba.



El a prezentat drept exemple ale acestor schimbări de poziţie aprovizionarea cu arme şi sprijinul Berlinului pentru embargoul asupra petrolului rusesc.

Germania, în pericol de recensiune dacă livrările de gaze ruseşti ar fi oprite

Germania ar intra în recesiune dacă livrările de gaze ruseşti ar fi oprite estimează economiştii.

Principalele institute economice din țară şi-au revizuit, luna trecută, estimările privind ritmul de creştere înregistrat în acest an de cea mai mare economie a Europei, din cauza impactului războiului din Ucraina, avertizând că o oprire imediată a livrărilor de gaze naturale ruseşti ar provoca o recesiune în 2023, transmite Agerpres, citând Reuters.



Conform noilor estimări revizuite publicate miercuri de cele cinci institute economice, Ifo (München), DIW (Berlin), IfW, IWH (Halle) şi RWI (Essen), Produsul Intern Brut al Germaniei ar urma să crească în acest an cu 2,7%, faţă de un avans de 4,8% prognozat anterior, pentru ca în 2023 să avanseze cu 3,1%. Aceste cifre sunt prevăzute în scenariul de bază elaborat de institutele economice.



Însă institutele economice a dat publicităţii şi un scenariu negativ, în care ar exista o întrerupere bruscă a livrărilor de energie din Rusia, situaţie în care economia Germaniei ar înregistra un avans de 1,9% în acest an şi o contracţie de 2,2% în 2023. Potrivit estimărilor institutelor, în situaţia îngheţării livrărilor de gaze, pierderile economice cumulate pentru 2022 şi 2023 ar putea să se ridice la aproximativ 220 miliarde de euro, echivalentul a peste 6,5% din producţia economică.

