Generalul Eugen Bădălan a spus cum a ajuns Steaua la Gigi Becali. "Când am văzut că nimeni nu i se opunea, eu am demisionat din CA"

"E o istorie. În momentul în care Steaua nu a mai putut fi echipa departamentală a preluat-o un board, cu finanţarea lui Viorel Păunescu şi eu împreună cu ceilalţi doi ofiţeri am fost nominalizaţi de Ministrul Apărării să facem parte din acest Consiliu de Administraţie.

Între timp lucrurile s-au amestecat. Becali a început să facă tot felul de manevre pentru a-şi însuşi echipa şi în acel moment când am sesizat că el face matrapazlâcuri pentru a-şi însuşi echipa şi nimeni nu i se opunea eu am demisionat din Consiliul de Administraţie nefiind de acord cu această mişcare.

În primul rând, a consumat nişte bani, spune el care nu erau în contabilitatea clubului, după care sub această chestie că a cheltuit bani a obţinut de la Viorel Păunescu o hârtie prin care i se cedau jucătorii. Chestie absolut ilegală. După care s-a încercat înfiinţarea uneri firme non profit, a unei organizaţii non profit care prin diverse metode şi mijloace să obţină bani pentru finanţarea echipei", a spus Eugen Bădălan pentru orangesport.ro.

"Timp de un an, la FRF au figurat două echipe Steaua, cea legală şi a lui Becali"

"Echipa avea nevoie de o finanţare şi toată lumea ajunsese la concluzia că finanţarea prin Gigi Becali şi prin Viorel Păunescu nu este profitabilă echipei. În momentul ăla, Gigi Becali, cu faimosul lui grup de veri, a făcut o mişcare, o adunare generală nestătutară în care a hotărât ca înfiinţează o firmă şi Steaua devine propietatea acelei firme. Culmea ştiţi care este? El a fost ajutat de Federaţia Română de Fotbal. Nu ştiu dacă ştiţi, dar timp de un an de zile la Federaţia Română de Fotbal au figurat două echipe Steaua, Steaua cea legală şi Steaua lui Becali", a mai spus Eugen Bădălan.

Viorel Păunescu, declaraţii în războiul CSA Steaua - FCSB

"(n.r. - FCSB e Steaua sau e FCSB?) E FCSB. Steaua Bucureşti, care a câştigat Cupa Campionilor Europeni, e Steaua Bucureşti. Nu poate nimeni să-i ia dreptul Stelei... Steaua nu se poate muta de la un club la altul prin...

MApN a câştigat cu echipa Steaua Bucureşti (n.r. - Cupa Campionilor Europeni). FCSB e o treabă aparte", a declarat Viorel Păunescu pentru Orangesport.ro.

