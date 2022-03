Amiral britanic: Nu vă grăbiți să vă alăturați forțelor britanice. Ce zice ministrul Truss

Britanicii nu ar trebui să se îndrepte spre Ucraina pentru a lupta sau pentru a se alătura forțelor armate, ci ar trebui să ajute oricum pot din Marea Britanie, a spus șeful forțelor armate. Vorbind cu BBC, amiralul Sir Tony Radakin a respins apelul Ucrainei pentru înființarea unei zone interzise de zbor, spunând că nu va ajuta din punct de vedere tactic și ar putea escalada luptele.

El a îndemnat Occidentul să aibă încredere că fac „ceea ce este corect”. Invazia nu merge bine, Rusia devine mai slabă și nu poate continua astfel, a spus el.

Britanicii doresc să se alăture forțelor ucrainene

Despre britanicii care doresc să se alăture luptei, amiralul Radakin i-a sfătuit că nu este ceva în care să se grăbească. Întrebat dacă ministrul de Externe Liz Truss a avut dreptate să spună că va sprijini orice britanic care ar dori să lupte, acesta a răspuns: „Putem înțelege cu toții acest sentiment și trebuie canalizat în sprijinul Ucrainei”.

Înalți ofițeri militari din Marea Britanie sunt cu adevărat îngrijorați că unele trupe britanice, civili sau rezerviști, ar putea încerca să se alăture bătăliei din Ucraina și, făcând acest lucru, riscă să ofere Rusiei o victorie de propagandă.

Săptămâna trecută, șeful Poporului Apărării, locotenentul general James Swift, a trimis un mesaj decidenților subliniind că personalul militar din Regatul Unit „nu este autorizat” să călătorească acolo. El a spus că, dacă există vreo suspiciune că trupele încearcă să se îndrepte spre Ucraina, atunci aceasta ar trebui raportată imediat către Poliția Serviciului.

Grupul Wagner: mercenarii ruși care îl vânează pe Zelensky

Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky se sustrage activ din calea grupului de mercenari, potrivit fostului director executiv al CIA, Dan Hoffman, scrie Fox News.



„Times of London” a raportat pe 28 februarie că echipa de mercenari cunoscută sub numele de Grupul Wagner are forțe la sol în Ucraina și îl caută pe liderul țării, care până acum a ocolit trei tentative de asasinat separate. Hoffman, în timpul unei apariții de vineri la „America’s Newsroom”, a discutat despre informațiile pe care le are despre despre grup, care a fost „foarte activ” în Africa de Nord și Orientul Mijlociu în ultimii ani. Citește continuarea AICI.

