Managerul teatrului Excelsior a vorbit despre planurile anului viitor și provocările care vin odată cu acestea.

„Acum ne chinuim, pentru că ăsta este cuvântul, ne chinuim să scoatem ”Opera cerșetorilor”, musical. Ne oprim până în decembrie, pentru că această pandemie a distrus acea strategie managerială pe o perioadă mai lungă de timp. Nu știm ce se va întâmpla, nici ăsta nu știm dacă o să reușim să îl scoatem, acest spectacol, „Opera cerșetorilor”, în regia lui Răzvan Mazilu și cu scenografia lui Nicu Haciar, coregrafia Monica Petrică. Nu știm dacă vom reuși”, a spus Adrian Găzdaru, pentru DCNews.

„Lipsesc finanțările sau nu aveți siguranță?”, a intervenit Val Vâlcu.

Incertitudinea din următoarele luni amână spectacole

„Lipsesc finanțările în primul rând și nu știm, în momentul în care ne închidem... eu nu sunt nici adeptul de a repeta fără finalitate, pentru că actorul are nevoie de acea finalitate, de acea premieră. Dacă eu îl termin undeva pe 15 decembrie și nu îl scot la public, în momentul acela degeaba am repetat și am pierdut timp la public, bine, poate nu degeaba, poate fi luat și ca un exercițiu până la urmă, dar dacă se redeschid sălile până de Paști sau până la vară, când se redeschid teatrele, HoReCa și toate astea, deja sunt 6 luni de zile în care cam uiți tot ceea ce ai făcut și îți dispar bucuria, dragostea”, a explicat Găzdaru.

„Având în vedere că publicul de teatru este educat, nu are dificultăți în fie a se vaccina, fie a se testa, teatrele nu ar trebui închise, aici nici nu ar mai trebui să discutăm despre povestea asta. Dacă omul are acel document electronic sau pe hârtie, vine, îl arată la intrare și de ce mai discutăm. Sigur, se vorbește că va crește numărul de infectări, dar nu văd de ce ar trebui închise teatrele”, a afirmat Vâlcu.

„Aici m-ați închis. Mă duc, mă documentez și mă întorc”, a răspund Găzdaru, ușor amuzat.

„Acum, s-au luat măsuri exagerate într-o direcție, mai puțin eficiente în alta, dar de ce să închizi teatrele, asta a fost o greșeală, am parcurs un deșert cultural degeaba, pentru că, repet, oamenii care vin la teatru poartă mască, nu mănâncă în timpul spectacolului”, a mai spus Vâlcu.