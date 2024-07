Inteligența artificială evoluează rapid, iar odată cu aceasta apar și preocupări majore legate de securitatea și confidențialitatea datelor în cadrul AI-ului generativ. Recent, Microsoft a lansat Copilot, iar Google a introdus Gemini, două proiecte de vârf în domeniul AI-ului. Cu toate acestea, Gemini ridică semne de întrebare după ce au apărut mai multe probleme.

Recent, Microsoft a anunțat integrarea barei laterale Gemini în aplicațiile Google Cloud, inclusiv Google Docs și Drive. Acest instrument permite Gemini să monitorizeze activitatea utilizatorilor, să ofere sugestii și să analizeze fișierele. Kevin Bankston, consilier senior pentru politici de supraveghere a AI, a semnalat recent că Google Gemini a accesat și citit documente care ar fi trebuit să rămână confidențiale, stârnind îngrijorări serioase privind securitatea datelor.

În cazul lui Kevin Bankston, problema a implicat documentele sale fiscale. Se pare că Gemini a creat un rezumat PDF al acestora fără a avea aprobarea sa. Când Bankston a încercat să dezactiveze funcționalitatea, a fost redirecționat către setări inexistente. După mai multe încercări, a descoperit că funcția era deja dezactivată implicit.

Just pulled up my tax return in @Google Docs--and unbidden, Gemini summarized it. So...Gemini is automatically ingesting even the private docs I open in Google Docs? WTF, guys. I didn't ask for this. Now I have to go find new settings I was never told about to turn this crap off.