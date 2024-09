Fuga din Sudul Libanului: Zeci de mii de oameni paralizează drumurile spre Beirut - deplasările durează 12 ore

Ministrul sănătății libanez, Dr. Firass Abiad, a declarat că ceea ce se întâmplă în țara sa este un “măcel”, în timp ce spitalele se luptă să facă față numărului de victime după două zile de atacuri aeriene masive ale Israelului, care au vizat gruparea armată Hezbollah.

Acesta a spus pentru BBC că este “clar” că mulți dintre cei 550 de oameni uciși în atacurile de luni erau civili, inclusiv copii și femei.

Israelul a afirmat că a lovit sute de obiective ale Hezbollah, acuzând gruparea că ascunde arme în zone rezidențiale.

Marți, armata israeliană l-a ucis pe șeful forțelor de rachete ale Hezbollah, în timp ce atacurile au continuat, iar premierul Benjamin Netanyahu a declarat că gruparea duce Libanul “la marginea prăpastiei”.

Hezbollah a răspuns lansând peste 300 de rachete spre nordul Israelului, rănind șase persoane, conform armatei.

“Știm despre victimele atacurilor pentru că ambulanțele noastre au fost cele care i-au transportat la spitale”

Deși niciuna dintre părți nu părea dispusă să cedeze, președintele american Joe Biden a spus în fața Adunării Generale a ONU că un conflict de amploare “nu este în interesul nimănui” și a insistat că “o soluție diplomatică este încă posibilă”.

Secretarul general al ONU, António Guterres, a avertizat că lumea “nu își poate permite ca Libanul să devină un alt Gaza”.

Aproape un an de lupte transfrontaliere între Israel și Hezbollah, declanșate de războiul din Gaza, au dus la moartea a sute de oameni, majoritatea luptători Hezbollah, și au strămutat zeci de mii de persoane de ambele părți ale frontierei.

Hezbollah a declarat că acționează în sprijinul Hamas și că nu se va opri până când nu va fi instaurat un armistițiu în Gaza. Ambele grupări sunt susținute de Iran și sunt desemnate drept organizații teroriste de Israel, Marea Britanie și alte țări occidentale.

Raidurile aeriene israeliene de luni din sudul Libanului și din Valea Bekaa de est au provocat cea mai sângeroasă zi din țară de la cel episodul din 2006 încoace – ultima dată când Hezbollah și Israel s-au confruntat într-un război.

Abiad a declarat într-o conferință de presă, marți, că printre cei 558 de oameni uciși se numărau 50 de copii, 94 de femei și câțiva lucrători medicali. El a adăugat că peste 50 de spitale tratează în prezent celelalte 1.835 de persoane rănite.

“Dacă te uiți la oamenii care au fost aduși în camerele de urgență, este evident că sunt civili. Nu sunt combatanții despre care israelienii susțin că ar fi”, a spus ministrul sănătății libanez.

“Știm despre victimele atacurilor pentru că ambulanțele noastre au fost cele care i-au transportat la spitale”, a adăugat el. “Ei erau civili care își desfășurau activitățile lor normale”, a completat acesta.

Comparând actualele ostilități cu războiul din 2006 dintre Israel și Hezbollah, Abiad a spus: “Cu siguranță ne confruntăm cu un război mai crud, mai ales prin modul în care civilii sunt țintiți.”

“Nu am vrut să ne părăsim casele, pentru că este greu să îți lași casa. Din cauza copiilor am plecat”

Biroul ONU pentru Drepturile Omului și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la numărul mare de victime din atacurile de luni, afirmând că acestea ar putea încălca dreptul umanitar internațional.

Întrebată de jurnaliști despre mesajele audio și text trimise de armata israeliană oamenilor din Liban, îndemnându-i să evacueze zonele din apropierea clădirilor unde Hezbollah stoca arme, purtătoarea de cuvânt Ravina Shamdasani a declarat: “Faptul că li se spune civililor să fugă nu face acceptabile loviturile asupra acelor zone, știind foarte bine că impactul asupra civililor va fi uriaș.”

Drumurile din sudul Libanului au fost, de asemenea, aglomerate pentru a doua zi, în timp ce mii de oameni fugeau spre nord pentru a scăpa de atacurile israeliene. Călătoriile care de obicei durau o oră au ajuns să dureze 12 ore sau mai mult.

Într-un adăpost din Beirut, Maryam, în vârstă de 65 de ani, a povestit pentru BBC că a călătorit toată noaptea cu 12 rude într-o mașină mică.

“Ne-am adunat și am plecat. Nu am vrut să ne părăsim casele, pentru că este greu să îți lași casa”, a spus ea. “Am ajuns aici la ora patru dimineața. Cu copiii noștri. Din cauza copiilor am plecat.”

În timpul unei vizite la o bază de informații, prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul va “continua să lovească Hezbollah” până când va atinge obiectivul de război de a-i readuce pe civilii israelieni strămutați în casele lor de-a lungul frontierei de nord.

El s-a adresat, de asemenea, poporului libanez, insistând că “războiul nostru nu este cu voi” și avertizându-i că liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah, îi conduce “spre marginea prăpastiei”.

“V-am spus ieri să evacuați casele în care se află o rachetă în sufragerie și o altă rachetă în garaj. Cei care au o rachetă în sufragerie și o rachetă în garaj nu vor mai avea o casă”, a afirmat el.

Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, contraamiralul Daniel Hagari, a declarat într-o conferință de presă de seară că Hezbollah a transformat sudul Libanului și Valea Bekaa “într-o zonă de combatere” și că aeronavele au continuat să lovească ținte acolo pe parcursul zilei de marți.

El a prezentat și imagini video. A arătat explozii secundare în timpul atacurilor asupra clădirilor rezidențiale, indicând că rachete și o camionetă cu un lansator de rachete fuseseră stocate în interiorul acestora.

Hagari a mai spus că șeful unității de rachete a Hezbollah, Ibrahim Qubaisi, a fost ucis într-un atac aerian în suburbia de sud a Beirutului, marți după-amiază, împreună cu cel puțin alți doi comandanți care se aflau cu el la acel moment.

Qubaisi era “o figură cheie în activarea rachetelor” și era “responsabil pentru o serie de atacuri asupra teritoriului israelian”, a adăugat el.

Hezbollah a confirmat într-un post pe Telegram că Qubaisi a fost “martirizat” în urma unui atac.

Ministerul sănătății din Liban a declarat că șase persoane au fost ucise și 15 altele rănite într-un “atac al dușmanului israelian” care a distrus parțial ultimele două etaje ale unei clădiri de apartamente din cartierul Ghobeiry din Beirut, conform BBC.

