Friptură de porc la cuptor, reţetă pas cu pas. Cum să o faci un deliciu

Vrei să faci o friptură de porc la cuptor? Iată cum s-o faci un deliciu!

Pentru preparare aveţi nevoie de următoarele ingrediente: ceafă de porc, cârnaţi, sare, piper, cimbru, o lingură de ulei, un pahar de vin alb.

Mod de preparare

Porţionăm carnea, apoi o condimentăm cu sare, piper şi cimbru. Ungem tava cu puţin ulei şi aşezăm carnea şi cârnaţii. Se adaugă un pahar cu vin alb, apoi se acoperă carnea cu apă.

Introducem tava în cuptorul încins. Atenţie, acesta trebuie preîncălzit.

Întoarceţi bucăţile de carne în momentul în care observaţi că s-au rumenit pe o parte. După ce observaţi că apa a scăzut şi că friptura este rumenită pe ambele părţi, scoateţi carnea din cuptor.

Chef Cătălin Scărlătescu dezvăluie secretul snițelelor perfecte.

Chef Cătălin Scărlătescu a dezvăluit rețeta unui preparat cu care reușește mereu să impresioneze în bucătărie. Este vorba despre șnițelul de pui, un preparat pe cât se simplu, pe atât de savuros.

Se pare că secretul celor mai bune șnițele de pui stă în crustă.

„În 2003 înnebunise lumea cu crochete de pui. La un moment dat, un client a cerut să fac ceva la gujoanele de pui, să fie mai altfel. M-am întors nervos în bucătărie, am luat o pungă de fulgi de porumb care era pe acolo şi am dat cu ea de perete şi de masă. Am auzit cum s-au zdrobit alea şi mi-a venit ideea să le dau prin crocantul obţinut. Aşa mi-a venit ideea. Dacă brevetam ideea atunci, eram milionar azi!”, a povestit Cătălin Scărlătescu, potrivit a1.ro.

Pentru ca șnițelul să fie gustos, Scărlătescu asezonează bucățile de carne de pui cu sare, piper și ierburi aromatice, la alegere, în funcție de preferințe. Bucățile de carne se trec printr-un amestec pe bază de unt, iar apoi printr-un mix de fulgi de porumb fin zdrobiți și miere. Șnițelele se prăjesc în baie de ulei și se servesc alături de garnitura preferată.

