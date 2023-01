Fotbalul din SUA îi este dator lui Pele, transmite un fost coechipier al brazilianului de la New York Cosmos

Încă în formă la 71 de ani, Robert "Bobby" Smith conduce un centru de formare a fotbaliştilor, "Bob Smith Soccer Academy", în New Jersey-ul natal, la 100 km sud de New York.



La marginea terenurilor sintetice de antrenament, Smith contemplează cu emoţie un poster gigant cu o fotografie a lui Pele cu dedicaţie de la un meci al echipei Cosmos New York din 1976 sau 1977, reprezentându-l pe Pele în plină detentă verticală, iar el, fundaşul, ridicând braţul drept spre cer pentru a marca înscrierea unui gol.



Smith a ajuns la Cosmos în 1976 pentru suma de 100.000 dolari, în timp ce legendarul Pele a semnat un an mai târziu pentru o sumă de zece ori mai mare. Pele a înscris 31 de goluri în 56 de meciuri şi a cucerit titlul în 1977 în NASL, campionatul nord-american de fotbal de la acea vreme.



"În toate zilele alături de Pele, noi ne simţeam ca nişte copilaşi", a relatat fostul fotbalist.



"De trei ori câştigător al Cupei Mondiale cu Brazilia, Pele, considerat de mulţi cel mai mare jucător al tuturor timpurilor, a murit joi la Sao Paulo, la vârsta de 82 de ani, după o lungă luptă cu cancerul de colon.



Moartea sa a stârnit un val uriaş de afecţiune şi respect în lumea întreagă, scrie Agerpres.

