Fostul președinte al SUA, Bill Clinton, spitalizat cu febră

Bill Clinton, fostul președinte al SUA, a fost internat luni în spital la Washington cu febră, a declarat adjunctul șefului său de cabinet pe rețeaua socială X, notează AFP.



"Președintele Clinton a fost internat la spitalul Georgetown University în această după-amiază pentru teste și rămâne sub observație după ce a contractat febră. Moralul lui este bun și este recunoscător pentru calitatea îngrijirilor primite", a scris Angel Urena pe X.

President Clinton was admitted to MedStar Georgetown University Hospital this afternoon for testing and observation after developing a fever. He remains in good spirits and deeply appreciates the excellent care he is receiving.