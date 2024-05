Fizicianul Geoffrey West, unul dintre cei mai influenți oameni din lume, uimit de ce a găsit la Cluj: „E neobișnuit să văd un astfel de oraș”

'De ce companiile și oamenii mor, dar orașele supraviețuiesc – Legile universale ale vieții, creșterii și morții' este tema conferinței pe care a susținut-o Geoffrey West, miercuri seară, la Cluj-Napoca.

Cine este Geoffrey West

Geoffrey West este profesor și fost președinte al Institutului Santa Fe și membru asociat al Green-Templeton College din cadrul Universității Oxford.

Înainte de a se alătura Institutului Santa Fe în 2003, Geoffrey West a fost liderul și fondatorul grupului de fizica particulelor elementare din cadrul Laboratorului Național Los Alamos. Geoffrey West este un fizician teoretician ale cărui interese principale s-au axat pe chestiuni fundamentale din domenii precum fizica, biologia și științele sociale.

Activitatea sa este motivată de căutarea principiilor unificatoare și a "simplității care stă la baza complexității". Cercetările sale includ metabolismul, creșterea, îmbătrânirea și moartea, somnul, cancerul, ecosistemele, inovația și ritmul accelerat al vieții. Recent, Geoffrey West a dezvoltat un sistem teoretic de analiză a orașelor și a companiilor, inclusiv provocarea sustenabilității globale pe termen lung a antroposferei.

West a ținut prelegeri la numeroase evenimente de profil din întreaga lume, inclusiv la TED și Davos. A fost distins cu numeroase premii. Activitatea sa a fost prezentată în numeroase publicații, podcast-uri și producții TV. Activitatea sa despre orașel și companii a fost selectată ca idee revoluționară a anului 2007 de către Harvard Business Review. Este autorul best-seller-ului Scale; The Universal Laws of Growth, Innovation, Sustainability, and the Pace of Life in Organisms, Cities, Economies, and Companies și a fost inclus pe lista celor mai influenți 100 de oameni din lume a revistei Time în 2006.

DC News i-a luat un interviu lui Geoffrey West pe care îl vom publica în două părți. Prima parte este despre impresia pe care i-a lăsat-o Clujul, România, marelui om de știință.

DC News: Ce impresie v-a făcut România, Cluj-Napoca? Ce vă place și ce nu vă place aici?

'Îmi place foarte mult Cluj-Napoca. Nu am apucat să îl vizitez prea mult, dar îmi plac feelingul, ambianța orașului. Este o localitate vie, se întâmplă multe activități. Îmi place relieful. Este frumosă geografia acestui loc. Ce nu îmi place? Este o întrebare bună! Desigur, ca în fiecare oraș este un trafic intens. Aș spune că singurul fapt, nu știu dacă ar fi un lucru controversat dacă aș zice asta, dar este neobișnuit pentru mine să văd un oraș în care toți oamenii sunt albi. În contextul în care în epoca actuală, în Statele Unite, în multe orașe din Europa de Vest există o mare diversitate de culoare, naționalități etc.', a declarat Geoffrey West, pentru DC News.

'Prin urmare, nu spun acest lucru ca o critică despre Cluj, ci ca o simplă observație, o stare factuală. Este interesant acest aspect. În același context, un lucru pe care nu l-am știut înainte să vin aici este relația dintre maghiari și români, care este bună. Ei au în spate o lungă istorie, o diversitate culturală. Așadar, oarecum am speculat dacă lucrurile vor merge în această direcție de diversitate culturală și orașul va deveni mai puternic economic etc. În general, chestiunea este dacă, nu doar Cluj, ci această parte de lume, din Europa centrală și de est... va deveni mai diversă sau nu? Poate fi un lucru bun sau rău. Nu fac judecăți dacă este bine sau rău, dar este interesant de văzut asta în perspectivă.', a spus Geoffrey West, pentru DC News.

