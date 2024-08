Fiul lui Alain Delon, primul mesaj emoționant public după moartea tatălui său - Foto

”Copilul nu uită niciodată, pentru că el continuă să trăiască în noi până la ultima noastră suflare”, a scris Anthony Delon într-o postare pe contul său de Instagram. Postarea a fost însoţită de mesajul ”RIP Papa”, dar şi de trei poze alb-negru ale tatălui său. Anthony Delon a ţinut să facă public un portret al tatălui său, alături de o notă: „Pentru fiul meu drag. Tatăl tău care te iubeşte cu toată fiinţa sa”. De asemenea, fratele mai mare a scris hashtag-urile ”tata” şi ”iubire” în postare. A amintit data naşterii şi data morţii tatălui său.





Alain Delon a murit la vârsta de 88 de ani

Amintim faptul că actorul francez Alain Delon a murit la vârsta de 88 de ani. Actorul francez, un monstru sacru al cinematografiei din Franța, a murit duminică dimineața la vârsta de 88 de ani, conform anunțului făcut de cei trei copii ai actorului într-un comunicat comun, transmiteau AFP şi Reuters.



Alain Fabien, Anouchka, Anthony, precum şi Loubo (câinele său), anunţă cu imensă tristeţe moartea tatălui lor. S-a stins în pace în locuinţa din Douchy, înconjurat de cei trei copii şi de apropiaţi, anunţa comunicatul.



Actorul din 'Plein soleil' şi din 'Samourai' merge să se întâlnească cu (Fecioara) Maria printre stelele care îi erau atât de dragi inimii sale. Familia vă roagă să-i respectaţi intimitatea în acest moment de doliu extrem de dureros, au mai spus cei trei copii. Actorul a murit la primele ore ale nopţii, au mai spus aceștia.



Chiar dacă a avut foarte puţine roluri în cinema după sfârşitul anilor 1990, Alain Delon a ţinut capul agendei publice și a paginile ziarelor în vara anului 2023, în momentul în care cei trei copii ai săi au depus plângere contra lui Hiromi Rollin, prezentată câteodată ca fiind partenera actorului, pe care au acuzat-o că profită de starea de vulnerabilitate a tatălui lor.



Cei trei copii ai actorului au fost implicaţi într-un amplu război mediatic şi juridic pe subiectul stării de sănătate a vedetei, care a fost diagnosticată cu limfom şi suferise un AVC în anul 2019.

În anul 2019, Alain Delon a revenit pe covorul roşu al Festivalului de la Cannes unde a primit un Palme d'or onorific. Este puţin un omagiu postum, dar primit în timpul vieţii, a declarat atunci actorul.

Când a devenit celebru Alain Delon





Alain Delon a devenit celebru după ce a jucat în două filme ale regizorului italian Luchino Visconti, respectiv Rocco and His Brothers (1960) şi The Leopard (1963), notează Reuters.



Alain Delon a jucat alături de venerabilul actor francez Jean Gabin în flimul Melodie en Sous-Sol (1963), în regia lui Henri Verneuil. Apoi, a avut succes cu rolul din Le Samourai (1967), în regia lui Jean-Pierre Melville. Alain Delon a strălucit în rolul unui ucigaş plătit în acest film cu dialog minimal şi cu multe scene solo.

Alain Delon a devenit un star în Franţa şi adorat în Japonia, însă nu a cunoscut succesul la Hollywood în pofida faptului că a jucat alături de giganţi ai cinemaului din SUA, cum ar fi Burt Lancaster, în Scorpio (1973), notează Agerpres.

