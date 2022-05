Finala Cupei României, Sepsi - Voluntari. Liviu Ciubotariu: E prima, e un trofeu pe care îl râvnesc

"Am ajuns la ultima rundă a Cupei României, iar pentru o parte dintre jucători este o premieră. La fel ca şi pentru mine, în calitate de antrenor, este prima mea finală. Ne-am autodepăşit în acest sezon, pentru că la început, pe bună dreptate, lumea spunea că ne vom lupta pentru evitarea retrogradării. Dar iată că am ajuns în play-off şi acum suntem în finala Cupei României, e adevărat, şi cu şansă. Dar se poate spune că am făcut un sezon de excepţie. Important e să terminăm cu bine, pentru că nu mereu ai ocazia să joci o finală. Iar pentru CV-ul fiecăruia dintre noi e foarte important un trofeu. Toţi jucătorii şi toţi antrenorii vor un trofeu în CV. De aceea e un trofeu pe care eu îl râvnesc, dar jucătorii vor fi cei care vor decide soarta partidei", a afirmat tehnicianul.



"Va fi un joc în care sper să avem o atitudine corectă, pentru că întâlnim o echipă foarte bine organizată, care, la cum a jucat în ultimul timp, putea face faţă lejer în play-off. Aşa că va fi un meci foarte greu, dar jucăm cu trofeul pe masă, iar şansele sunt 50-50%. Noi ne dorim foarte mult să câştigăm dacă tot am ajuns până aici. Avem un moral bun pentru că am câştigat de două ori cu Sepsi în campionat, dar acum este o finală, un alt joc, în care ambele echipe îşi doresc să câştige trofeul. Am jucat sâmbătă, am avut 5 zile să pregătim meciul. Vom vedea mâine dacă cei de la Sepsi vor fi mai proaspeţi sau nu decât noi, dar nu am de unde să anticipez", a adăugat Ciobotariu.

Cine NU va juca pentru Voluntari





Antrenorul a menţionat că Ulrich Meleke şi Gabriel Tamaş, accidentaţi în partida cu FCSB din Liga I, sunt refăcuţi, dar nu ştie dacă în totalitate. El a explicat că nu îl va folosi însă pe Ion Gheorghe, jucător care va juca din sezonul următor la adversara din finala Cupei României.



"Am toţi jucătorii la dispoziţie. Meleke şi Tamaş sunt la antrenament, să vedem dacă vor fi 100% până la ora jocului de mâine. Singurul indisponibil, ca să spun aşa, este Ion Gheorghe, care a semnat cu Sepsi OSK. Am discutat cu el şi am decis să nu îl expun, pentru că îl apreciez foarte mult. Ar fi foarte greu, pentru că se poate întâmpla orice... e vorba şi de viitorul lui, pentru că merge la Sepsi. Dacă nu jucam finala cu Sepsi atunci Ion Gheorghe l-aş fi luat 100% în calcul. Dar nu e normal să îl expun", a precizat Ciobotariu.



Echipa de fotbal FC Voluntari întâlneşte formaţia Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, în finala Cupei României, joi, de la ora 20:30, pe Stadionul Rapid-Giuleşti din Capitală, scrie Agerpres.

