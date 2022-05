Fiica lui Mihai Gâdea a lansat un videoclip: Moment de emoţie majoră. Ea a scris versurile şi muzica

"Vreau să am şi eu un moment de sinceritate. Astăzi am avut o foarte mare bucurie, un moment de emoţie majoră. Fetiţa mea, care are 19 ani, astăzi şi-a lansat o piesă compusă de ea, muzica scrisă de ea, versurile scrise de ea, clipul făcut împreună cu echipa ei, a făcut scenariul, regia, cu ceilalţi. Am avut un moment de super mare bucurie şi în seara asta vreau să vă arăt tuturor de ce sunt cu adevărat fericit. Aceasta este fata mea Karina", a precizat Mihai Gâdea la Sinteza Zilei.

Mircea Badea, intervenţie: O cunosc de când alerga prin casă în pamperşi

"Şi eu o cunosc de când alerga prin casă în pamperşi şi eu cu taică-su ne uitam la seriale", a punctat Mircea Badea.

"Da, sunt multe povestiri cu voi doi. Inclusiv când ea s-a dus la grădiniţă şi a scos nişte cuvinte... (n.r. Mircea Badea a intervenit şi a spus că erau amendabile de CNA) Învăţătoarea i-a spus că nu se poate aşa ceva, la care Karina se uită aşa la ea, avea vreo 5 ani, şi zice că aşa vorbeşte prietenul lui tata, Mircea. Îl iubeşte extrem de mult pe Mircea şi în ziua de azi", a mai spus Gâdea.

Realizatorul emisiunii Sinteza Zilei de la Antena 3 a postat şi pe Facebook un mesaj pentru fiica sa.

"Orice părinte îşi doreşte ca puiul lui să fie fericit. Astăzi, însă, tu, iubita mea Karina, m-ai bucurat cât pentru toată viaţa! Sunt atât de mândru încât un milion de postări pe orice reţea de socializare n-ar reuşi să cuprindă ce m-ai făcut să trăiesc astăzi! Ai compus o piesa, ai regizat un clip cu talent și mult suflet! "START" este pe repeat acasă, în maşină şi la birou! Felicitări, iubita mea!", a scris acesta.

Zi importantă pentru Maisha Karina Gâdea și fanii ei! video

Maisha Karina Gâdea a avut luni, 16 mai, o premieră muzicală. Nu este prima dată când surprinde lumea artistică. Și în trecut, a mai lansat câteva melodii și videoclipuri. CITEŞTE MAI MULTE AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News