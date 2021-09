Fiica lui Michael Jackson, declarații care i-a uimit pe fani: ”Nu am avut relații doar cu femei și bărbați”

Paris Jackson fiica megastarului Michael Jackson, şochează din nou, scrie romaniatv.net. Vedeta a vorbit despre viața sa intimă și despre relațiile sexuale pe care le-a întreținut.

”Niciodată nu am crezut că o să mă aleg cu un tip. Credeam că o să ajung să mă mărit cu vreo tipă. M-am întâlnit mai mult cu fete, decât cu băieți. Publicul nu știe decât de cele trei relații de durată pe care le-am avut cu bărbați.

Dar nu știe nimic despre cele mai multe dintre relațiile pe care le-am avut. O spun pentru că nu m-aș considera bisexuală, fiindcă nu am avut relații doar cu femei și bărbați. Am avut relații și cu un bărbat cu vagin.

Dacă nu vorbesc despre asta sau dacă nu o transpun în muzică, îmi va ruina complet viața și mă va copleși, voi fi sclava acestui tip de durere și chin, iar eu nu vreau asta”, a declarat Paris Jackson pe pagina sa de Facebook.

Cea de-a doua fiică a lui Michael Jackson

Paris Jackson este cel de-al doilea copil al regretatului cântăreț Michael Jackson, însă este și unica fiică a artistului. Tânăra, acum în vârstă de 23 de ani, a cochetat cu mai multe meserii.

Aceasta s-a lăsat muzică și s-a apucat intens de cariera actoricească, iar acum face parte din echipa de actori pentru nousa seria care se filmează a îndrăgitului serial „American Horror Stories”.

După trei ani de căsnicie, Rona Hartner a divorțat oficial, scrie romaniatv.net. Actele au fost semnate oficial la notar pe data de 17 septembrie, într-un moment plin de emoție.

„Am semnat, în sfârșit, actele de divorț. Herve nu mai voia să semneze. În ziua semnăturii, pe 17 septembrie, a zis că, de fapt, nu a vrut niciodată să divorțeze. Am rămas eu aceea care voia să divorțeze. Asta este, cred că am făcut bine chestia asta. Noi doi am fost foarte fericiți, nu a fost cinema, însă când a fost rău a fost atât de rău, încât a depășit tot ce se putea. Când trebuia să semnăm, el nu a mai vrut. Ne-am prins toți la final. Până la urmă a semnat cu lacrimi în ochi, apoi mi-a dat un buchet de flori și o scrisoare de dragoste”, a declarat Rona Hartner, la emisiunea “Exclusiv VIP”, difuzată de Prima TV.