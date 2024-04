Fenomen bizar din cauza modificărilor antropice. 85 de specii de păsări, inclusiv răpitoare mari, s-au mutat în zonele urbane

85 de specii de păsări, inclusiv răpitoare precum ciuful de pădure, bufnița, vânturelul roșu și pescărușul cu picioare galbene, au început să cuibărească în zona urbană din Buzău, iar fenomenul se accentuează de la an la an, potrivit Societății Ornitologice Române (SOR).

Societatea Ornitologică Română (SOR), începând cu anul 1994, a introdus în calendarul evenimentelor sale ziua de 1 aprilie ca Ziua Păsărilor, sărbătorită încă din perioada interbelică, în principal în instituţiile de învăţământ şi mai nou în parcuri. Specialiștii spun că municipiul Buzău s-a transformat în ultimii ani într-un mediu propice dezvoltării familiilor de păsări, inclusiv răpitoare de mari dimensiuni sau specii mai rare, ale căror habitate se întâlnesc la distanţă faţă de aglomerările urbane, scrie Agerpres.

"Eu şi colegii mei au reuşit aici în Buzău să contabilizăm 85 de specii de păsări diferite în zona de blocuri din oraş, nu vorbim de Pădurea Crâng. Avem inclusiv păsări răpitoare care cuibăresc în fisurile dintre blocuri. Anul trecut mi-a fost semnalată o pereche de pescăruşi cu picioare galbene care cuibăreşte pe un bloc cu 10 nivele, unde există o grămadă mare de pietriş, au avut doi pui. Printre răpitoare găsim vânturel roşu, cucuvea, vara grangurul, cuc, raţe sălbatice, păsări mai puţin întâlnite în mediul urban. Buzăul este plin acum de pescăruşi râzători, acel pescăruş cu capul negru. În urmă cu 10 ani nu era niciunul, la nivel european s-au înmulţit extrem de mult. Nu am avut niciodată lebede la Buzău, dar de câţiva ani avem în Parcul Tineretului din municipiul Buzău. În iarna 2016-2017 în zona Ocolului Silvic, în pini am contabilizat 134 de ciufi de pădure, pasăre din familia bufniţelor care trăieşte în zonele de deal şi de munte, cu păduri seculare dar iarna coboară la câmpie în aşa numitele dormitoare pentru iernat. Iarna aceasta am avut doar 6 exemplare. Au dispărut pentru că pinii au fost afectaţi şi au început să se usuce şi de regulă aceste păsări îşi stabilesc cuibul în conifere înalte", a declarat, pentru Agerpres, reprezentantul SOR Buzău, Gabriel Benescu.

Numărul ridicat de specii de păsări înregistrat la nivelul municipiului Buzău este explicat de reprezentanţii SOR prin modificările aduse de oameni asupra mediului înconjurător, în multe situaţii prezenţa unor răpitoare deosebit de folositoare şi oportună.

"Evoluţia mediului antropic are o influenţă şi pozitivă şi negativă asupra faunei şi ne referim aici la cea asupra păsărilor. Ca urmare a defrişărilor unor copaci, vorbim despre boala ulmului, foarte multe păsări au fost forţate să îşi găsească loc de cuibărit, fie în pădure, fie să se adaptează în zona locuită. Totodată vorbim despre efecte benefice. Spre exemplu o persoană a reuşit să scape pe o suprafaţă de teren de viermele nălbarului, un dăunător periculos, cu patru cuiburi de piţigoi mare, pentru că pe zi, o familie de piţigoi aduce la cuib până în 1000 de insecte...Creşterea numărului de păsări în oraş mai presupune că nivelul de ecologizare este crescut. Spre exemplu ciuful de pădure se hrăneşte preponderent cu şoareci şi dacă ei au fost în urmă cu câţiva ani într-o colonie mare înseamnă că în zonă au avut unde să hrănească, a existat mult gunoi, case părăsite, iar acum nu prea mai au cu ce se hrăni şi s-au reorientat", explică Gabriel Benescu.

Cu ocazia Zilei Păsărilor SOR a organizat în Parcul Crâng o serie de activităţi menite să înveţe publicul cum să recunoască speciile comune de păsări din parcuri şi păduri, să ştie şi cum le pot ajuta şi nu în ultimul rând să strângă donaţii pentru desfăşurarea unor proiecte în instituţiile de învăţământ

"Anul acesta ne-am propus să strângem donaţii, bani cu care intenţionăm să sprijinim programul naţional al SOR 'Şcoli şi grădiniţe prietenoase cu natura'. Acest program este destinat să scoată copiii din case, să-i deconectăm de la telefoane, internet, să-i obişnuim să iasă în natură. Acest program este răspândit în judeţ la un nivel redus, avem doar 12 şcoli şi grădiniţe implicate din care doar 5 din oraş. Totodată încercăm să atragem şi alţi voluntari către SOR pentru că suntem doar 8, foarte puţini. Cu banii de pe acest program intenţionăm să cumpărăm determinatoare de păsări pentru şcolile implicate. Determinatorul este o carte, o publicaţie complexă care cuprinde speciile de păsări, detaliate cu fotografii clare, de la pui, la adult, inclusiv cu diferenţele de penaj, vară-iarnă la anumite specii, astfel încât documentul respectiv este foarte util pentru a identifica o anumită pasăre. Nu ar trebui să lipsească din bagajul nostru când ieşim în natură. El acoperă toată zona europeană şi nordul Africii, tot bazinul mediteranean. Am vrea să asigurăm măcar câte unul pentru fiecare şcoală", a mai precizat sursa citată.

La standul SOR din Parcul Crâng publicul a fost invitat să ia parte la standurile tematice unde au putut găsi cărţi dedicate păsărilor, au avut parte de tururi ghidate la cuiburile, hrănitorile şi panourile informative instalate în parc iar copiii s-au putut bucura de atelierul de desene pe asfalt.

