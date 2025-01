Excursionist, găsit în viață după două săptămâni de căutări. A supraviețuit în munți cu fructe de pădure și două batone de cereale

Un student australian dispărut de două săptămâni în apropierea celui mai înalt munte din țară a fost găsit miercuri, după ce a supraviețuit căutând fructe de pădure, bând apă dintr-un pârâu și găsind două batoane de cereale (tip musli) lăsate în urmă de alți excursioniști, a declarat poliția, relatează Reuters.

Hadi Nazari, un student de 23 de ani din Melbourne, a dispărut din grupul său de prieteni la 26 decembrie în Parcul Național Kosciuszko.

A hiker missing in the Kosciuszko National Park for nearly two weeks has been found. More information on the NSW Police website: https://t.co/wjhwk1JsG7 pic.twitter.com/OmB9UwSO4W