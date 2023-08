Eșec total la Europenele de înot U23. Cel mai bun înotător român de duminică, locul 27 

Duminică, în ultima zi a competiţiei, Alexandru George Stoica-Constantin a fost înregistrat cu al 35-lea timp în serii la 100 m liber, 50 sec 54/100.



La 50 m fluture, Daniel Martin a fost al 30-lea în serii, cu timpul de 24 sec 71/100.



Mihai Gergely a fost al 27-lea în serii la 200 m mixt, cu timpul de 2 min 05 sec 91/100.



România a participat la Europenele Under-23 cu cinci înotători, Mihai Gergely, Maysa Raţiu, Alexandru George Stoica-Constantin, Daniel Martin şi Bianca Costea.

David Popovici are sub 23 de ani, dar participă la europenele pentru seniori

România are totuși un înotător under 23 foarte bun: este vorba despre David Popovici dar acesta participă deja la campionatele europene și mondiale pentru seniori. Totuși, ultimele sale prestații au dezamăgit, românii având mari așteptări de la el.

David Popovici nu este îngrijorat de performanţele sale dezamăgitoare de la Campionatele Mondiale de nataţie de la Fukuoka (Japonia), a asigurat înotătorul român după finala probei de 100 m liber, scrie AFP.



"Va fi bine", a spus sportivul în vârstă de 18 ani, care sosise în Japonia ca deţinător al titlurilor mondiale la 100 m liber şi 200 m liber, fiind şi deţinătorul recordului lumii în cursa regină.



Joi, cu un an înaintea Jocurilor Olimpice de la Paris, Popovici a ocupat doar locul al şaselea la 100 m liber, la două zile după ce a ratat podiumul la 200 m liber.



"Din fericire pentru mine, ceea ce nu a mers perfect aici poate fi rectificat la antrenament", a spus el. "Deci, cât timp mă concentrez asupra antrenamentului, cât timp sunt mai riguros decât am fost anul acesta, care a avut o mulţime de suişuri şi coborâşuri, va fi bine", a adăugat românul.



Întrebat despre lecţiile de învăţat din prestaţia sa la Fukuoka, David Popovici a precizat: "De îndată ce am atins zidul după 200 de metri, mi-a venit în minte acest gând şi anume că trebuie să mă antrenez mai bine".



"Trebuie să mă antrenez mai mult şi, mai presus de toate, trebuie să fiu mai constant, asta face ca totul său funcţioneze", a adăugat Popovici, care a fost nevoit să-şi ajusteze pregătirea în acest sezon pentru a susţine bacalaureatul în România, reaminteşte AFP.



În finala de la 100 m liber, românul nu s-a aflat niciun moment în lupta pentru victorie, terminând cu mult în urma noului campion mondial, australianul Kyle Chalmers.



"Mă bucură că s-a terminat", a mai spus David Popovici, care şi-a propus acum să ia o pauză pentru "a reflecta la acest an plin şi ciudat".

