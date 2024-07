Erorile drug test. Bogdan Despescu: Aparatul detectează substanța, dar la laborator nu este identificată în sânge

"În şedinţa de guvern de astăzi, domnul premier ne-a solicitat un mecanism, o soluţie astfel încât, în 72 de ore de la momentul recoltării probelor biologice sau testului iniţial în stradă care a ieşit pozitiv şi ulterior s-a procedat la recoltarea probelor biologice, să avem un răspuns", a spus Bogdan Despescu, la Digi 24.

"Dacă rezultatul nu vine în 72 de ore, i se restituie permisul de conducere"

"Conducătorul auto este oprit în stradă, este supus testului din punct de vedere al drogurilor cu aparatul Drager 5000 pe care Poliţia Română îl are în dotare. Dacă a ieşit pozitiv, este condus la o unitate medicală autorizată, cea care se regăseşte în lista actelor normative, cine are competenţă să recolteze aceste probe, sau, dacă refuză în stradă, este condus, de asemenea, tot de echipajul de poliție la aceleaşi unităţi medicale unde se procedează la recoltarea probelor biologice. Din acel moment, conducătorul auto trebuie să aibă un răspuns de la autorităţile statului român.

Şi dacă a ieşit la aparat pozitiv şi dacă refuză, se procedează la retragerea permisului de conducere, fără dosar penal. 72 de ore rămâne fără permis sau mai puţin, depinde când vine răspunsul. Dacă nu vine în 72 de ore, domnul premier a solicitat act normativ ca, după acest interval de timp, să i se restituie permisul de conducere. Procedura merge mai departe. Dacă rezultatul la probele biologice va fi pozitiv, se întocmeşte dosar penal", a spus chestorul general.

Asigurările date de medicii legiști

"În cadrul dezbaterilor (n.r. din luna mai), reprezentanţii INML şi Ministerului Sănătăţii ne-au asigurat că, în ţară, acest mecanism, această procedură de analiză în laborator durează de la 2 la 7 zile şi la Bucureşti, în această vară, vor ajunge la acelaşi termen", a explicat Bogdan Despescu.

"O soluţie ar fi ca anumite probe dintr-o zonă a ţării să fie procesate în altă parte a ţării, în funcţie de volumul pe care o structură de medicină-legală o are înregistrată la un moment dat", a punctat acesta.

Diferențele dintre rezultatele drug test-ului și cele de laborator

"Toată problema este în zona medico-legală. Poliţistul, şi la Vaslui, şi la Timişoara, acţionează cu acelaşi tip de aparat, efectuează acelaşi tip de testare. Într-o zonă a ţării avem zece conducători auto depistaţi pozitiv şi la Timişoara avem tot zece conducători auto testai pozitiv. Analiza de laborator a acestor teste preliminare, a probelor recoltate se realizează în centre diferite şi acolo este rezultat diferit, nu la noi. La noi, există o modalitate unitară de abordară, acelaşi tip de aparat - Drager 5000, recunoscut la nivel mondial.

Noi am căutat soluţii de mai mult timp şi am făcut o testare. Am schimbat aparatele în trei judeţe şi rezultatul este acelaşi. Asta înseamnă că acel aparat este foarte bun, detectează prezenţa substanţei în cavitatea bucală, dar în sânge nu este identificat la laborator.

Răspunsul colegilor de la Ministerul Sănătăţii a fost că, în această perioadă, îşi îmbunătăţesc capacitatea de testare şi aduc aparatura la nivelul de astăzi", a spus Bogdan Despescu.

