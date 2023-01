Erdos Janos, un sătmărean de naționalitate maghiară, replică pentru românii care i-au reproșat că vrea Ardealul

Erdos Janos, un sătmărean de naționalitate maghiară, a transmis un mesaj ca un apel la înțelegere, pace și consens.

„Mi s-au reproșat multe lucruri, dar cele mai importante sînt: ”Vrei Ardealul!”, ”Nu-ți iubești țara!”, ”Nu iubești limba română!”. Mda… Poate e adevărat. Dar…Cum să vreau ceva care îmi aparține? Eu, părinții, bunicii, străbunicii, stră-stră-stră…. Aici ne-am născut. N-am venit, nu m-am refugiat, n-am emigrat. AICI m-am născut! ASTA e patria mea, locul unde m-am născut, am făcut școala, unde m-am angajat (a fost visul meu să fiu angajatul Filarmonicii din Satu Mare!, nu al altor filarmonici, fiindcă sînt local-patriot! ), mi-am făcut familie, am crescut un copil/două nepoțici, unde voi fi înmormîntat ( garsoniera e pregătită ), unde voi fi uitat de multă lume, excepție făcînd familia… De ce să vreau Ardealul? Dacă plecam și urlam că-l vreau…

Dar n-am plecat. Și dacă locul ăsta s-ar numi ”Hotentotia”, vecina din dreapta s-ar numi tot Cristina, cel din față tot Adrian, ori George, Sabrina, Diana… , în stînga era Anna, Ildikó, Gyurika... Șiiii? Te gîndești un pic? Ne înțelegem, discutăm, ne ajutăm... Pe cine deranjează? ”Adică János cu Cristina, George , Sabrina, Diana se înțeleg?” Da. Care-i baiul? Care nume e străin pentru tine? Da, știu. János. Ce să fac?

Așa mă numesc, așa mă cheamă. A! În certificatul de naștere sînt Ioan. Dar dacă chiar trăiam în Hotentotia poate mă numeam Hanos. Sau Jeosaiy... Chiar asta contează?

Apropo de iubitul țării. Nu, nu-mi iubesc țara. Dacă aș iubi-o aș arunca peturile exact acolo unde le-am golit; stradă, parc, munte... Aș arunca mucurile de țigară exact acolo unde am terminat de fumat țigara, nu mă interesează că este ladă de gunoi la 5 m! Cum am golit o pungă de chipsuri, de covrigi, pahar de cafea din plastic, înghețată la pahar... aș arunca ”loco” aceste grozăvii, la 2,3,4...m de lada de gunoi de pe stradă. Fiindcă m-aș simți ”acasă”, unde pot face ce vreau eu, fiindcă îmi iubesc țara la nebunie și am grijă să se și vadă asta. Aș vedea o casă/curte abandonată, acolo mi-aș arunca toate gunoaiele ( chiar și electrocasnicele de tip tv, mașină de spălat, frigider, haine, jucăriile copiilor... ) Nuuuuu!? Că îmi iubesc țara, pe cei care o locuiesc.

Eu urc pe munte cu flacoane, peturi, sticle, recipiente pline și cobor cu ele goale? Nu! Le aduc înapoi! Știu-știu-știu! Cine-și iubește țara, așa cum eu n-o iubesc!, lasă toate astea pe munte. Plus tampoane, hîrtii de toate tipurile și dimensiunile, pamperși de copii/adulți, tot felul de lucruri... Toate astea din dragoste, din iubire, că ”Cine nusi iubeste tara sa plece in ungaria, nu sa stea în patria noastra sfinta rominia!”! Mda.Să mai vorbesc despre limbă? Limbă care mie nu-mi place? ”Ca daca miar place as invata, ca traiesc în Rominia, iar linba romina trebui sa cunoști...”

Mi-ai citit postările din ultimii zece ani, să zicem? Cam cîte NU-S în limba română?Știu. Ăștia care spun/gîndesc asta sînt ”puțini”... Ba nu! Sînt din ce în ce mai mulți! Care intră pe pagina mea, văd o postare, din care înțeleg un singur cuvînt, eventual propoziție, și imediat...Iubește-ți țara, Ardealul ( chiar dacă n-ai pus piciorul niciodată dincolo de Carpați, că tu te duci la bulgari, turci, greci, în Vest și doar ȘTII că Ardealul e al tău! ) și mai stai de vorbă cu ardeleni ( de orice nație ar fi! ), mai încearcă să fii Om, că... îți vînd un pont ( dar să nu dai mai departe! ); dacă vrei să poți discuta un copil mic, ori să mîngăi un căine/pisică, apleacă-te, coboară la nivelul lui, că imediat îți va zîmbi, va da din coadă, se va împrieteni cu tine. Nu va simți că tu ești ”mare”, ”stăpîn”, de care să-i fie frică. Știi?Asta încerc și eu. ”Încerc!” Dar sigur n-ai înțeles...”, a scris Erdos Janos pe pagina sa de Facebook.

