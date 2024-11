Elena Lasconi, cercetată de Parchetul European. Jurnalista Laura Duță: Nu mă așteptam să facă așa ceva... / video

Primăria Municipiului Câmpulung, condusă de Elena Lasconi, care candidează din partea USR pentru funcția de președinte al României, a implementat proiectul „Dezvoltarea locală în zonele urbane marginalizate din municipiul Câmpulung – POCU/717/5/1/155642”, finanțat din fonduri europene nerambursabile.

Parchetul European (EPPO), condus de Laura Kodruța-Kovesi, suspectează, însă, posibile fraude și, mai mult, deturnări de fonduri, acuzațiile fiind extrem de grave cu atât mai mult cu cât Elena Lasconi, primarul din Câmpulung, este ordonator principal de credite.

Elena Lasconi, în calitate de primar și ordonator principal de credite, ar fi avut responsabilitatea principală în gestionarea proiectului, inclusiv monitorizarea conformității partenerilor. Aceste acuzații vin într-un moment sensibil pentru Elena Lasconi, care candidează la alegerile prezidențiale.

Avocatul George Moloman a explicat, în cadrul emisiunii „Culisele justiției”, că sesizarea Parchetului European a fost făcută de o persoană privată în martie 2024, pentru fapte din 2023. Deși nu există dovezi clare că ancheta are legătură cu candidatura Elenei Lasconi, George Moloman a subliniat că este posibil să existe o conexiune indirectă.

„Parchetul European a fost sesizat de o persoană privată prin luna martie 2024 pentru fapte din 2023. Am încercat să verific dacă acest moment are vreo legătură cu momentul în care și-a anunțat ea candidatura. Nu am găsit o legătură de cauzalitate, dar e posibil să existe o legătură. Acest dosar este instrumentat de Parchetul European, fiind vorba de fonduri europene. Fiind vorba de două firme de casă este posibil să fi fost ceva acolo în condițiile în care primăria, în calitate de instituție publică, trebuie să vegheze asupra programului, să vadă dacă partenerii, acele firme, îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a putea intra în programe de acest gen având fonduri europene. Dacă Parchetul European s-a sesizat sunt convins că se fac cercetări în acest sens”, a zis avocatul George Moloman la emisiunea „Culisele justiției”.

Întrebat de jurnalista Laura Duță cât este de important că Elena Lasconi a fost ordonator de credite, avocatul a zis: „Este foarte important pentru că a fost și coordonator de proiect, nu doar de credite. Primăria a fost beneficiara principală a acestui proiect din fonduri europene. Are obligația să supravegheze dacă și partenerii îndeplinesc toate condițiile. Condițiile îndeplinite de parteneri sunt unele, cele îndeplinite de primărie sunt altele, dar ele au legătură între ele. Ceea ce este foarte interesant este că Parchetul European nu se sesizează la orice denunț. Se face un raport care strânge anumite informații. Dacă informațiile sunt credibile, se dispune începerea unei anchete. Ancheta se dispune cu privire la fapte. Dacă fapta a fost identificată, atunci urmează extinderea și identificarea persoanelor care au săvârșit faptele respective”.

Jurnalista Laura Duță a relatat un moment tensionat din cadrul unei conferințe de presă, când a încercat să adreseze întrebări legate de ancheta EPPO.

Jurnalista Laura Duță a zis: „Când și-a lansat Elena Lasconi candidatura, am întrebat-o despre acest dosar. Când am întrebat-o... a plecat. Nu mă așteptam să facă așa ceva, fiind și fostă jurnalistă. Întrebările mele de atunci au fost așa: Am întrebat-o care este diferența dintre ea și Klaus Iohannis.

Domnul Iohannis ne-a mințit când ne-a zis că nu are niciun dosar, având 27 de dosare atunci când a candidat. Dânsa are peste 20, așa cum declarase public chiar domnia sa. Când i-am zis că, în cazul de la Parchetul European, este principalul acuzat, a preferat să plece. Eu nu i-am zis că este in personam, ci acuzată în sesizare, ca ordonator de credite. A spus că sunt minciuni”.

Avocatul George Moloman a adăugat: „Există o asemănare între Elena Lasconi și Klaus Iohannis: Faptul că ambii au dosare penale”, dar amândoi au prezumția de nevinovăție.

