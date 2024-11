”E o rușine”. Zuckerman, care nu l-a vrut pe Rutte la NATO, vine să explice: ”Câte tancuri are Olanda azi? Zero! De ce?”/ Vezi răspunsul în articol! VIDEO

Excelența Sa Adrian Zuckerman, ambasador SUA în România între 2019 și 2021, a fost invitat în platoul DC News TV unde a vorbit, printre altele, și despre neregulile de pe zona de armament și dotări militare a NATO, de unde și presupusa incapacitate a Alianței Nord-Atlantice de a ține piept, în numele țărilor membre, unor conflicte militare de mare anvergură.

Recent, fostul președinte american Donald Trump a readus în discuție contribuțiile financiare ale țărilor membre NATO, criticând statele care nu și-au îndeplinit angajamentele financiare și sugerează că SUA ar trebui să fie mai selectivă în privința apărării acestor națiuni. Declarațiile sale au alimentat dezbaterile legate de cheltuielile pentru apărare în cadrul alianței, în contextul în care, conform datelor NATO din iulie 2023, doar 11 dintre cele 31 de state membre îndeplinesc ținta de 2% din PIB alocat apărării. Este standardul convenit pentru menținerea unei contribuții echitabile la securitatea comună, mai ales după ce Finlanda s-a alăturat Alianței în aprilie anul trecut.

"Singurul lucru pe care l-a cerut Trump și la care europenii, mai ales membrii NATO, s-au opus e că n-au vrut să plătească 2% din PIB-ul lor pentru armatele lor proprii. Din 28 țări NATO câte cred că erau atunci numai 9 din ei au plătit.

Este o mare problemă. Pentru că s-a dovedit că Trump era corect. Acum, NATO și UE nu sunt pregătite să apere Ucraina, să apere Europa, cum ar trebui să fi fost pregătită dacă ar fi cheltuit acești bani pentru obuze, gloanțe, sisteme militare care nu există. Ca să dau un exemplu... Olanda. Eu m-am opus dur la nominalizarea lui Mark Rutte pentru Secretar General al NATO. Dar acum vreo două săptămâni a ieșit în presă că noul premier al Olandei a cumpărat 40 de tancuri de la germani pentru 2,5 miliarde de euro. Tancurile astea nu vin mâine, astea o să vină peste un număr de ani!

Eu vă întreb: câte tancuri are Olanda astăzi? Răspunsul e foarte simplu: zero. Olanda are zero tancuri astăzi! De ce? Pentru că domnul Rutte a vândut ultimele tancuri olandeze la finlandezi acum 13 ani. Cum poți să iei așa un om în serios și să-l pui Secretar General al NATO? Și asta vine înapoi la Casa Albă, la domnul Biden și doamna Harris, la domnul Jake Sullivan (n.r. consilier pe probleme de securitate națională al Statelor Unite) despre care eu am spus public că dacă ar avea bun simț și-ar da demisia, pentru că e un incompetent, sau dacă Biden ar știe ce face l-ar da afară. E o rușine!" consideră Adrian Zuckerman.

Emisiunea completă, aici:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News