După ce l-a făcut pe Coman Mbappe, Gigi Becali iese cu declaraţii spumoase despre noua sa perlă, Tavi Popescu

”E greu să mă mai supăr, dar știți care e problema? Avem zero șanse de calificare, că nu avem valoare. Dar cu Tavi ne calificăm 100%! Pentru că e geniu! Pe genii îi învață îngerii cum să atingă mingea.

Când nu-l am pe Tavi Popescu în echipă, mi-e frică! Sunt jucători buni, foarte buni și genii! Tavi e geniu! Cum să nu-l bagi pe cel mai bun jucător din România la ora asta? Tu-l bagi 10 minute? Nu sunt subiectiv! Dacă nu-l ai pe Tavi, nu știi ce să faci cu echipa națională! Aici nu mai e vorba de subiectivism! Dar el e un geniu!

Lui Mbappe i-a dat Dumnezeu calități, viteză, forță, tehnică. La Tavi Popescu e vorba de geniu. E genul lui Neymar, dar puțin mai complex decât Neymar! Știți ce înseamnă Tavi Popescu? Napoli și Argentina cu Maradona. Dacă îl bagi pe Tavi Popescu, naționala se califică! FCSB va fi campioană datorită lui Tavi Popescu”, a declarat Gigi Becali, la ProX.

Ce spunea Becali despre Coman

"Suntem la ani lumină, dar eu o să încep să mă apropii cu Man şi Florinel Coman. O să vedem acolo în centru cine o să fie. E mare diferenţă, o să spuneţi că am înnebunit, dar, dacă ne ocupăm de el, Coman are ceva în plus faţă de Mbappe. Nu se compară la ora asta, dar nativ are ceva în plus. Are driblingul în plus. E mai şarpe decât Mbappe la dribling", a declarat Becali în 2017.

Un club din Liga I îi închide uşa lui Becali

Gigi Becali nu va mai face afaceri cu un club din Liga 1. Anunţul a fost făcut chiar de finanţatorul acelei echipe.

„Eu nu ştiu de ce Gigi Becali tot trage de timp atât de mult. Pentru mine cazul lui Moruţan este unul închis. Gigi Becali tot va rămâne dator către noi şi după ce a depus acel apel. Nu are cum să câştige deoarece actele sunt foarte clare în favoarea noastră. Ce să mai discutăm acum şi de alţi jucători? Acum, dacă Botoşani nu mai este în play-off, oricum pe Gigi Becali nu îl mai interesează de jucători de la noi”, a spus Valeriu Iftime, conform Prosport.

Declaraţiile vin după ce FCSB nu a plătit către FC Botoşani procentele din transferul lui Olimpiu Moruţan la Galatasaray. Asta pentru că, susţine FCSB, turcii nu au plătit nimic până acum.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News