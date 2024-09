Dr. Berkovits, medicul premierului Netanyahu: Sunt unii soldați fără familii în Israel, zeci de mii de oameni vin la înmormântările lor

Dr. Herman Berkovits, medicul și prietenul premierului Benjamin Netanyahu, a vorbit la DC NEWS despre cum este viața în Israel și care sunt problemele cu care se confruntă oamenii după izbucnirea conflictului cu Hezbollah.

"Viața în Israel este o viață frumoasă. În general lumea să știți că trăiește bine. Și chiar și astăzi, de un an de zile, zeci și zeci de rachete care au căzut în Israel, nu există un loc unde să nu fi căzut rachete, ați văzut, acum câteva zile aproape că a căzut în Tel Aviv, nu mai vorbesc de nord și sud, oameni care nu mai sunt în casele lor, sunt deja refugiați. Israelul are deja refugiații lui în Israel. Vă dați seama ce se întâmplă? Au fost și în sud timp de jumătate de an, familii întregi dislocate în hoteluri, au primit o cameră în hotel ca să locuiască.

Nu e ușor, încearcă fiecare să înțeleagă acest lucru și căutăm în fond să ne apărăm existența. Lupta noastră nu este cum zic alții să cucerim Libanul sau să cucerim Egiptul. Lupta noastră este pentru existență, să ne dea voie să locuim în acea țară mică, acea țară mică de 20 de mii de kilometri dintre care mai mult de jumătate este pustiu. Și în pustiul acesta noi creștem roșii, creștem castraveți, creștem ardei, creștem de toate. Adică și pustiul acesta nu este un loc care este pustiu și nu este nimic ca pe vremuri când erau doar câteva capre, acum sunt sere întregi unde se cresc mii și mii de kilograme de ardei, de legume și de fructe.

"Noi vrem să trăim, noi nu vrem să omorâm"

Ce vreau să vă spun? Noi vrem să trăim, noi nu vrem să omorâm. Eu am multe relații cu populația, sunt un medic care am bolnavi din toate mediile, din dreapta, din stânga. Nu există unul care să spună "noi vrem să cucerim nu știu ce". Noi nu avem nicio intenție, lăsați-ne să trăim în această țară mică. Dar ei ce zic? Noi vrem să vă distrugem. Uitați-vă că Hamas până astăzi zice același lucru. Hezbollah... Nasrallah, nu era o cuvântare de-a lui să nu zică că vom dispărea de pe fața pământului. De ce? Pentru că era un proxi al Iranului. Iranul zice același lucru tot timpul, deși acum conducătorii se ascund în subteran pentru că le este teamă să nu fie omorâți așa cum a fost omorât Nasrallah și toți conducătorii de la Hezbollah. Vedeți că se ascunde acest lucru. Noi nu vrem, dați-ne voie să trăim, hai să facem pace, un teritoriu comun și dați-ne voie să trăim că noi avem copiii noștri, avem nepoții noștri. Vă dați seama noi avem armată, armată care este obligatorie 2-3 ani de zile se face armată. Vă dați seama, noi trăim în tensiune. Ce se va întâmpla cu copiii noștri, ce se va întâmpla cu fetele noastre.

Știți câți răniți avem, avem foarte mulți răniți. Ne doare extraordinar de mult pentru fiecare om și pentru fiecare soldat, deși nu fac parte din familie. Mii și mii de oameni se duc la înmormântări deși nu îi cunosc pe cei decedați. Sunt unii soldați fără familii în Israel, zeci de mii de oameni vin la înmormântările lor. Hezbollah sunt teroriști, nu sunt periculoși doar pentru noi, sunt periculoși pentru toată lumea. Mâine va fi periculos și pentru România că terorismul se răspândește ca și COVID-ul. COVID-ul a avut tratament, deci și pentru asta trebuie să avem tratament. Tratamentul este astăzi armata noastră. Armata se luptă, armata face ceea ce trebuie", a declarat dr. Herman Berkovits

