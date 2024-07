Dosar penal după ce un bărbat concurent la ”Insula Iubirii” ar fi aruncat doi motani de la balconul locuinţei iubitei sale

Bărbatul este concurent la emisiunea ”Insula Iubirii” de la Antena 1, acolo unde, alături de iubita sa, au relatat modul incredibl în care ar fi alungat animalele.

Polițiștii s-au sesizat din oficiu, după ce bărbatul a relatat în emisiune cum ar fi scăpat de motani

Prin urmare, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au transmis, joi, faptul că în urma informaţiilor apărute în spaţiul public, poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor Dolj s-au sesizat din oficiu şi fac cercetări, în contextul unui dosar penal întocmit, pentru săvârşirea infracţiunii de rănirea cu intenţie a animalelor.

Motanii nu au mai fost găsiți

”Din primele cercetări, poliţiştii au stabilit că, în anul 2023, un tânăr de 29 de ani, din Craiova, ar fi aruncat de la etajul 1, al locuinţei iubitei sale, de 28 de ani, din Bragadiru, judeţul Ilfov, doi motani, unul din aceştia suferind răni. Ulterior, în cursul aceluiaşi an, cel în cauză ar fi alungat animalele din locuinţa sa, din Craiova şi până în prezent acestea nu au mai fost găsite, aspecte prezentate de cei doi în cadrul unei emisiuni TV”, au transmis reprezentanţii IPJ Dolj. Cercetările sunt continuate de polițiști. La finalizarea acestora se va propune soluţia prin unitatea de parchet competentă.

Ce a declarat bărbatul și iubita sa în emisiune

"A fost cu intenție. Eu i-am speriat, ei au căzut de la balcon. Știam că sunt foarte sperioși și am profitat de chestia asta. Mi-a părut rău apoi pentru că ea a suferit foarte mult (...). Pe mine m-a dus în pragul disperării, de-aia am făcut ce am făcut (...). Ea era extrem de atașată de ei, spunea că sunt ca și copiii ei, eu nu consider că am fost gelos pe ei, ci erau și încă sunt motivul pentru care noi nu putem să depășim un impas în relație. Ne certăm de fiecare dată din același motiv”, a spus concurentul.

Bărbatul ar fi recidivat, după cum a declarat iubita sa:

"Ulterior, am stabilit să ne mutăm împreună la Craiova și s-a întâmplat asta din nou (n.r., să-i arunce pisicile de la balcon). Și nu-i mai am, în prezent. A făcut poate același gest, nu știu a doua oară ce s-a întâmplat, doar că ei nu mai sunt lângă mine”, a povestit aceasta în emisiune.

